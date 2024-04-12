Третья мировая? Каким оружием Иран ударил по Израилю, чего ждать дальше

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран корректирует планы мощной ответной атаки по Израилю, сообщает американская газета Politico. По данным издания, Тегеран пока воздержится от масштабных ударов и ограничится точечными. Какие ракеты запустит Иран по Израилю, есть ли у стран ядерное оружие и может ли конфликт стать началом третьей мировой войны — в материале NEWS.ru.

Почему Иран отказался от масштабных ударов по Израилю

Ссылаясь на чиновников из администрации президента США Джо Байдена, американское издание написало, что Иран решил изменить план по Израилю, так как хочет избежать вовлечения в конфликт армии США. По данным газеты, точечная атака с воздуха должна стать «сигналом» для Тель-Авива.

Издание отмечает, что в администрации Байдена уже давно поняли, что Исламская Республика не стремится к расширению регионального кризиса. Вашингтон ожидает, что Тегеран применит для удара комбинацию дронов и ракет. В нападении может принять участие не только армия Ирана, но и ливанское движение «Хезболла», допускают журналисты.

«Серьезность и успех этого удара, вероятно, будут определять, перерастет ли он в региональный конфликт. Тот, который может включать США», — объяснил изданию экс-сотрудник Пентагона, офицер ЦРУ в отставке Мик Малрой.

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press Израильские военные

Как ответит Израиль на удары Ирана

Как напомнил NEWS.ru экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, военно-политический эксперт Алекс Векслер, удары по Израилю с территорий сопредельных государств и так происходят регулярно.

«Мы готовы к тому, что Иран захочет что-то сделать. Мы их предупредили: если это будет сделано с территории Ирана, они получат крупный ответный удар. Если это будет сделано с территории Сирии, Ливана или Ирака, будут уничтожены только те установки, которые стреляли с тех территорий», — объяснил Векслер.

Военный обозреватель Александр Суконкин не исключает, что в качестве ответных мер Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) успеет привлечь резервистов по линии ПВО, которых еще не призывали в войска. Как объяснил эксперт, количество боевой техники не изменится, но будут пополнены ресурсы, снизится нагрузка на действующих служащих и получится более эффективно наладить работу.

«ПВО Израиля построена на таких принципах, что военные постоянно ждут какого-то подвоха со стороны соседей, система работает эффективно и много чего сбивает. Но всегда можно придумать способ ее преодолеть. Иранцы не торопятся с атакой как раз потому, что выстраивают все организационные вопросы для четко спланированного массированного удара», — считает Суконкин.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие ракеты и ядерное оружие есть у Ирана

Доцент Финансового университета при правительстве РФ капитан 1-го ранга Владимир Ераносян допустил, что Иран ударит баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля. Как он напомнил, в 2020 году Исламская Республика уже применила Fateh-110 третьего поколения с дальностью 300 км во время атаки по американским базам в Ираке.

«Речь может идти о баллистических „Саджил“ с дальностью 2000 км или крылатых „Мескат“ с дальностью 2000 км и более, произведенных на основе купленных Ираном на Украине в начале двухтысячных советских ракет. Кроме того, Корпус стражей Исламской революции, на балансе которого есть собственный военно-морской флот, вооружен крылатыми ракетами „Триумф“ — самыми быстрыми в мире ракетами морского базирования», — объяснил Ераносян NEWS.ru.

Эксперт напомнил, что кратчайшее расстояние между Ираном и Израилем — менее 1800 км. По его мнению, мишенью могут стать государственные учреждения в Тель-Авиве и Иерусалиме.

«В худшем для Израиля сценарии Иран может применить баллистическую ракету „Хоррамшахр“. Этот тяжелый дальнобойный носитель на 1800 кг боезаряда представляет собой баллистическую ракету средней дальности, которая была испытана Ираном в январе 2017 года. С дальностью действия от 1000 до 2000 км он может легко преодолеть систему ПРО благодаря скорости в 10 Махов», — предположил Ераносян.

По мнению собеседника, в случае продолжения ударов Тель-Авив может разбомбить уже не Сирию, а сам Иран, в том числе ядерные объекты государства.

Фото: ranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как допускает Ераносян, генералы Исламской Республики глубоко изучают российский опыт ракетных ударов и планируют аналогичные. Перед этим они хотят устроить массированную атаку беспилотными аппаратами, считает эксперт.

Он объяснил, что дроны отвлекут внимание «Железного купола» — противоракетной обороны Израиля. По его предположениям, когда ПВО-ПРО будет перегружена борьбой с многочисленными БПЛА, последует и ракетный удар.

«Конечный результат будет зависеть от того, куда Тегеран будет бить. Есть такие точки, удар по которым как пощечина: весь мир увидит, что Иран старался и у него получилось. А еще можно поразить настолько важный критический объект, что в отместку Израиль применит ядерное оружие», — допустил Ераносян.

Российский военный эксперт Анатолий Матвийчук не исключил, что конфликт Израиля и Ирана способен перерасти в обмен ядерными ударами. Как он напомнил, у обеих стран есть такое оружие. Оба эксперта сходятся во мнении, что подобный конфликт двух стран может стать началом третьей мировой войны.

Что спровоцировало удары Ирана по Израилю

1 апреля армия Израиля нанесла ракетный удар по зданию иранского консульства, расположенного в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погибли семь военных из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В списке жертв оказались имена бригадных генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими, высокопоставленных военных советников Ирана в Сирии и пятерых других офицеров.

В беседе с NEWS.ru Векслер опроверг сообщения об израильских бомбах, попавших в консульство. «Это был точный удар по дому, который находится рядом с ним. Консульство не пострадало. Удар был точный, с ограниченным количеством взрывчатых веществ», — сказал Векслер.

Американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники предположило, что гибель офицеров КСИР спровоцировала Иран на мощные ракетные и беспилотные удары по инфраструктуре Израиля. В статье за 11 апреля журналисты спрогнозировали, что конфликт шестимесячной давности значительно расширится.

Фото: Ilia Yefimovic/dpa/Global Look Press Вид на Тель-Авив

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