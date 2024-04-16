«Теряет партнеров»: политолог оценил шансы Израиля серьезно ответить Ирану Политолог Перенджиев: Израиль не может серьезно ответить Ирану

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Израиль теряет все больше партнеров и без участия США не сможет создать коалицию для ответных действий против Ирана, рассказал NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он отметил, что Тегеран ведет себя сдержанно и не хочет полномасштабной войны после ответного удара.

Израиль и США понимают, что они виноваты и начали первыми. Сдержанная позиция Ирана не позволяет США готовить коалицию против Ирана. Сам Израиль не может создать никакую коалицию без США, а у Ирана возможность, наоборот, есть. Израиль все больше теряет круг своих партнеров, как бы ему не хотели подмазать некоторые европейские лидеры, тот же Шольц, на фоне критических высказываний Борреля, — сказал Перенджиев.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что Тегеран примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, в таком случае удар по израильской территории будет намного сильнее, чем предыдущий. Он считает, что власти Израиля совершили стратегическую ошибку, нанеся удар по иранскому консульству в Сирии.