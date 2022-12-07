«Священным джихадом против радужных»: ас-Садр объявил войну иракской ЛГБТ ЛГБТ надо лечить медикаментозно и психически, нельзя дать им сеять пороки и безнравственность, считает бывший политик и лидер иракских шиитов

Фото: Ameer Al-Mohammedawi/dpa/Global Look Press

Влиятельный иракский богослов и лидер мусульман-шиитов Ирака Муктада ас-Садр, который 29 августа объявил об уходе из политики, нашел новую сферу для самореализации — он развернул войну против ЛГБТ. В начале декабря богослов, в чью честь назван целый район Багдада Садр-сити, начал собирать подписи иракцев на борьбу с «порочными». Что сделал ас-Садр в новом амплуа и как его негативное отношение к геям и лесбиянкам связано с чемпионатом мира по футболу в Катаре — в материале NEWS.ru

Знания и логика — друзья гомофоба

Сезон охоты на сексуальные меньшинства официально открылся в Ираке 3 декабря после того, как бывший политик и претендент на власть Муктада ас-Садр, о котором мало что было известно последние месяцы, эффектно ворвался на первые полосы СМИ. Для этого шиитскому богослову пришлось всего лишь сделать пару заявлений и призвать к сбору подписей против представителей ЛГБТ.

О, верующие мужчины и женщины со всего света! Мы должны объединиться для борьбы с ЛГБТ. Но не через насилие, убийства и угрозы, а с помощью знания, доводов логики и моральных устоев, — заявил родовитый иракец (у его отца был титул великого аятоллы, то есть верховного лидера иракских шиитов).

Впрочем, если сравнивать эти слова ас-Садра с его прошлыми высказываниями против ЛГБТ, можно сказать, что сейчас он был вполне учтив. Раньше богослов изъяснялся куда жестче — гомосексуалов он обвинял во всех напастях мира. К примеру, во время распространения ковида и обезьяньей оспы он говорил, что в эпидемиологической ситуации виноваты именно геи, которые «разносят заразу».

Но каким бы учтивым не показался ас-Садр, борьба с «порочными» началась не очень мирно. Вскоре после его призывов в Садр-сити стартовали массовые выступления в поддержку лидера. Люди сметали вывески, рекламные объявления и даже игрушки, в которых усматривали какой-либо намек на мужеложество и другие «мерзкие Всевышнему извращения». Правда, какие в консервативном багдадском районе Садр-сити могли быть ЛГБТ-вывески, не говоря уже об игрушках, неясно.

Кроме этого, «садристы» (так называют последователей ас-Садра) занялись и более упорядоченной профилактикой. На улицах раздавали документы-клятвы: подписывая их, человек обещал встать на путь борьбы с «гейством» во всех проявлениях.

Я, такой-то, обещаю посвятить себя борьбе с сексуальными извращениями и ЛГБТ-сообществом с помощью мирных, этических и религиозных методов, — говорится в документе.

Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global look Press

Иракские секс-меньшинства в обороне

После таких недвусмысленных выступлений местные гомосексуалы, лесбиянки, бисексуалы и трансы (да, они в Ираке тоже есть) не на шутку перепугались. Оно и понятно. У ас-Садра огромная армия последователей, которые доверяют своему духовному лидеру и готовы беспрекословно выполнять его приказы. К ЛГБТ в Ираке и так относятся без особого восторга, а массовая кампания создала еще более напряженную ситуацию.

При этом достоверно оценить, насколько в стране все плохо с сексуальной терпимостью, не так просто. С одной стороны, в Ираке можно быть геем или лесбиянкой, пока не занимаешься пропагандой, то есть принадлежать к ЛГБТ — законно. Но с другой — согласно информации правозащитной организации Human Rights Watch, в Ираке не редкость, когда военно-политические формирования безнаказанно похищают, пытают, насилуют и убивают представителей ЛГБТ.

Причем к какому-нибудь местному моднику Махмуду могут пристать только за то, что он носит «не мужские» цвета. Что интересно: блюстителями мужественности в этом случае могут быть взрослые мужчины в обтягивающих трико, с «гребнями» из густо смазанных гелем волос на голове, но главное, что они не «лути» (название жителей города Лут, так называют геев на арабском языке)

Тем не менее в среде иракского ЛГБТ все равно нашлись те, кто не побоялся огрызнуться на замечания ас-Садра. К примеру, в организации IraQueer (queer — представитель секс-меньшинства), которая занимается правами ЛГБТ в Ираке, ас-Садру посоветовали поработать над делами поважнее, мол, в стране не хватает электричества, процветает преступность и растет безработица, а богослова шиита волнует только, кто с кем спит.

Фото: Nikku/XinHua/Global Look Press

Во всем виноват футбол?

Возникает вопрос — почему ас-Садр, который столько месяцев не выходил в свет, решил вдруг объявиться, да еще и с такой темой. Теории есть разные: кто-то говорит, что богослов просто хочет громко вернуться в политику, сам ас-Садр уверяет, что никакой тайной причины нет и он просто устал смотреть как по земле распространяется «харамная» (греховная) напасть.

Правдой может быть и то и другое, но с чем согласны почти все аналитики, так это с тем, что толчком для кампании послужил мировой резонанс вокруг проблемы прав ЛГБТ перед чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Дело в том, что с начала чемпионата по футболу мировая общественность все никак не перестает поднимать проблему нетерпимости маленькой арабской страны к сексуальным меньшинствам. При этом сами арабские геи и лесбиянки, наоборот, хотят, чтобы о них поскорее перестали говорить, так как они давно приспособились к жизни в тени и вся эта шумиха им не нужна. Местные элгэбэтэшники говорят, что педалирование их проблем все только ухудшит, так как консервативные арабы озлобятся из-за пропаганды греха на родной земле.

Ближневосточные геи и лесбиянки говорят, что ФИФА и иностранные болельщики совсем скоро уедут, а местным «квирам» тут еще жить.

Нехорошо быть в тени, но еще хуже быть в центре внимания, — рассказал французскому агентству France 24 гражданин Бахрейна нетрадиционной ориентации.

Если посмотреть на ситуацию шире, то можно сказать, что за последнее годы арабы во многом привыкли к новомодным ценностям. Их отношение к геям и лесбиянкам в некоторой степени могли смягчить разные элементы поп-культуры или сериалов, в которых то и дело встречается ЛГБТ-тематика.

Но сейчас они видят эти ценности не где-то в телевизоре, а на Аравийском полуострове — в сердце ислама. И, видимо, многим, включая ас-Садра и его последователей, это не понравилось.

Вероятно, ближайшие годы станут стать непростыми для иракских представителей ЛГБТ. Хоть тот же ас-Садр прямо и не говорит, зачем начал свою воинственную кампанию, его имамы истинных причин совсем не скрывают.