Стало известно об авиаударе Израиля по Ливану РИА Новости: Израиль нанес авиаудары по населенному пункту Наби-Шит в Ливане

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по населенному пункту Наби-Шит вблизи города Баальбек на востоке Ливана, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В соцсетях распространяются кадры, на которых видно, как над городом вздымаются клубы дыма. Иные подробности авиаудара не приводятся.

Израильские самолеты совершили налет на населенный пункт Наби-Шит к западу от города Баальбек в восточном Ливане, к месту удара направляются машины скорой помощи, — отметил собеседник РИА Новости.

Истребители Армии обороны Израиля 13 апреля нанесли удары по целям в четырех районах Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что пораженные объекты принадлежали группировке «Хезболла». Атакованы были военные объекты и командные пункты.

Тем временем заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США теряют контроль над ситуацией на Ближнем Востоке. По его оценкам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, потерпев неудачу против ХАМАС, специально нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии, чтобы втянуть США в вооруженный конфликт с Тегераном.

Кошкин выразил уверенность, что после атаки Ирана Израиль спровоцирует США «вступить в ближневосточный конфликт». По его мнению, целью Нетаньяху является расширение сферы противостояния в виде прямого столкновения.