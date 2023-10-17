Стало известно о желании Израиля использовать систему Starlink Bloomberg: Израиль ведет переговоры об использовании Starlink в военных целях

Фото: starlink.com

Израильские власти ведут переговоры с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска об использовании системы Starlink для улучшения связи в военное время, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство коммуникаций Израиля. Компания может обеспечить приграничные районы страны интернетом, а на территории сектора Газа может быть отключен доступ к сети и телефонной связи.

Израиль ведет переговоры со SpaceX Илона Маска по установке спутниковой связи Starlink для укрепления коммуникаций в военное время, — говорится в сообщении.

Ранее Маск отказался запускать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, помешав ВСУ организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России. Американские власти в связи с этим инициировали расследование и «выявили серьезные пробелы» в вопросах, касающихся национальной безопасности США.

Сначала миллиардер отвергал обвинения. Он подтвердил, что в то время система не была активирована в той местности и ее действительно просили включить. Целью просьбы он назвал потопление большей части «российского флота на якоре». Однако он отказался это сделать, так как не захотел, чтобы компания SpaceX была вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.