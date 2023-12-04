Стало известно о попытках США сформировать новую администрацию Газы WP: США не могут найти новых управляющих для сектора Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена пытается найти того, кто будет управлять сектором Газа после окончания конфликта между ЦАХАЛ и ХАМАС, однако эти попытки пока не увенчались успехом, сообщает The Washington Post. По данным издания, власти Соединенных Штатов вынуждены выбирать «лучший среди плохих вариантов». Предполагается, что Вашингтон передаст Газу под внешний контроль международных сил.

Источники газеты подчеркивают, что США сталкиваются со множеством непривлекательных вариантов. Лучшим из них представляется передача анклава под управление Палестинской национальной администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом. Передача сектора Израилю же не рассматривается вовсе, так как Тель-Авив не захотел брать на себя работу по управлению Газой. Предполагается, что управлением сектором также может заняться международная коалиция, состоящая из арабских государств. Окончательное решение пока не принято.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перешла к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. По словам начальника генштаба армии Герци Халеви, бои в этой части анклава ведутся с той же интенсивностью, что и северной. В ходе боев были ликвидированы бригадные и ротные командиры палестинского движения ХАМАС.