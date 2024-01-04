Стало известно, кто устроил теракт в Кермане IRNA: взрывы в Кермане устроили террористы-смертники

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tasnim News Agency

В Кермане взрывные устройства рядом с кладбищем, где похоронен генерал Касем Сулеймани, командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, были активированы террористами-смертниками, передает IRNA. Источник сообщил, что информацию подтвердило исследование места происшествия и видеозаписи с камер видеонаблюдения.

После детального изучения места преступления и записей камер видеонаблюдения можно с уверенностью утверждать, что первый взрыв был спровоцирован террористом-смертником, а второй, скорее всего, произошел по той же причине, — заявил источник.

Террористы предприняли попытку провести взрывы на расстоянии 1,5 и 2,7 километров от могилы Сулеймани. Ближе им не позволили подойти службы безопасности на входе на кладбище.

Ранее группировка «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) взяла на себя ответственность за теракт на кладбище в Иране, в результате которого погибли более 200 человек. Отмечается, что взрывы были осуществлены двумя террористами-смертниками. Целью боевиков были «шиитские многобожники», собравшиеся возле могилы генерала Касема Сулеймани.