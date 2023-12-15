Израиль может пустить в Газу международный контингент 12-й телеканал: Израиль изучает вариант ввода в Газу международных миротворцев

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Силовики Израиля изучают возможность развертывания в секторе Газа после завершения наземной операции международного контингента с участием США, Франции и Германии, сообщает 12-й канал израильского телевидения. При этом сроки пребывания миротворцев в палестинском анклаве не называются.

Согласно одному из предложенных вариантов, в административные органы власти региона войдут представители бизнес-сообщества из сектора Газа и чиновники из правительства Палестины, — сообщил телеканал.

Также, по его данным, в Тель-Авиве намереваются создать вдоль всей границы между Газой и Египтом «подземный барьер». Он должен будет предотвращать контрабанду оружия в анклав через туннели. Кроме того, новый терминал должен появиться на КПП «Рафах». Функционировать он станет под контролем международных сил и Израиля. Телеканал подчеркнул, что Тель-Авив в ближайшие дни представит данный проект высокопоставленным официальным лицам США.

Ранее генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы.