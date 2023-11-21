Сотрудницу ВОЗ вместе с шестимесячным ребенком и мужем убили в Газе Гебрейесус: в секторе Газа убита сотрудница ВОЗ вместе со всей семьей

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Сотрудница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была убита вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями в секторе Газа, сообщил в Twiter (Х) глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в результате этой атаки на анклав погибли минимум 55 человек.

Я и мои коллеги опустошены: сегодня в Газе мы потеряли одного из наших [сотрудников]. Наша молодая коллега из ВОЗ Дима Альхадж трагически погибла вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями. По сообщениям, 55 членов семьи, укрывавшихся в том же доме, также были убиты, — написал Гебрейесус.

Накануне Армия обороны Израиля нанесла удар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в центре сектора Газа. По информации местных СМИ, в результате атаки погибли 12 человек, десятки людей пострадали. Эта школа служила убежищем для жителей Газы, оставшихся без собственного дома. На момент удара в ней находились около двух тысяч человек.

Ранее информационный центр властей палестинского анклава заявил, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 14 128 человек. Количество пострадавших превысило 33 тысячи человек. Среди погибших свыше пяти тысяч детей, уточнили власти Газы.