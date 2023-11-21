Число погибших в секторе Газа превысило 14 тысяч человек Власти Газы сообщили о 14 128 погибших в результате ударов Израиля

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 14 128 человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава. Количество пострадавших превысило 33 тысячи человек. Среди погибших свыше пяти тысяч детей, уточнили власти Газы, передает Al Hadath.

Число погибших (в секторе Газа) превысило 14 128, среди них более 5840 детей, — говорится в сообщении.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси призвал признать израильское правительство террористическим режимом. По его словам, армия обороны страны непрерывно бомбит больницы, медицинские центры и религиозные объекты, в результате чего гибнут женщины, дети, врачи и журналисты. Глава государства отметил, что за подобные действия необходимо объявить ЦАХАЛ террористической организацией.

Армия обороны Израиля ранее нанесла удар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, расположенной в центре сектора Газа. По данным СМИ, в результате атаки погибли 12 человек, десятки людей пострадали. Школа служила убежищем для жителей Газы, оставшихся без собственного дома. На момент удара в ней находилось порядка 2000 человек.