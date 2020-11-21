СМИ сообщили о тайном визите Нетаньяху в Эр-Рияд

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Премьер-министр Израиля совершил тайный визит в Эр-Рияд и провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом, сообщили израильские СМИ.

Премьер-министр Нетаньяху и глава Моссада Йоси Коэн вчера встретились в Саудовской Аравии с саудовским наследным принцем, — приводит РИА Новости сообщение радиостанции «Галей Цахаль».

В администрации премьер-министра Израиля отказались комментировать ситуацию с возможным визитом Нетаньяху в Саудовскую Аравию.

Информации о том, что какие вопросы могли быть на повестке переговоров израильского премьера с саудовским наследным принцем, также пока нет.

Со времён арабо-израильской войны 1973 года Израиль и арабские государства не поддерживают активных дипломатических связей. Однако неоднократно появлялась информация о том, что официальный Иерусалим поддерживает непрямые контакты с саудитами. В августе 2020 года в Вашингтоне должна была состояться первая за долгие годы официальная встреча представителей двух стран — Нетаньяху и наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Вашингтоне, однако она была отменена.

Ранее NEWS.ru писал, что йеменские боевики-хуситы объявили о нанесении ракетного удара по сортировочному центру саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco в Джидде, предупредив, что продолжат подобные атаки против объектов на территории Саудовской Аравии.