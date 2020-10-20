Система ПВО Израиля перехватила ракету из сектора Газа

https://static.news.ru/photo/b0df8920-1307-11eb-9e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

Система ПВО Израиля «Железный купол» смогла перехватить 20 октября запущенную из сектора Газа ракету, следует из сообщения пресс-службы Армии обороны Израиля.

Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Армия обороны Израиля остаётся неподготовленной к потенциально возможному нападению с применением химического оружия. Об этом говорится в докладе госконтролёра Матнияху Энгельмана. Его ведомство проводило с июня 2019-го по февраль 2020 года подробный анализ в связи с тем, что в регионе участились случаи использования запрещённых веществ во время боевых действий. В частности, речь идёт о соседствующей с еврейским государством Сирии, которая формально объявила об утилизации химоружия.