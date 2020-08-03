Власти северо-восточной Сирии сообщили, что ведут переговоры о привлечении инвестиций в инфраструктуру региона как с США, так и с Россией. Соответствующее заявление сделал сопредседатель исполнительного совета самоуправления Северной и Восточной Сирии Абдул Хамид аль-Махбаш, который не уточнил, с какими именно компаниями из РФ налажены контакты. На фоне уже подписанного контракта между американской Delta Crescent Energy и местными структурами слова аль-Махбаша выглядят как попытка простимулировать интерес США к проблемам неконтролируемых Дамаском районов Арабской Республики.

О том, что с российским бизнесом ведутся соответствующие переговоры, аль-Махбаш заявил в разговоре с арабскими СМИ.

Мы намерены изучить запросы российских и американских компаний о работе на северо-востоке Сирии, — отметил сопредседатель исполнительного совета.

Аль-Махбаш не привёл никаких подробностей. Его заявление прозвучало на фоне признания члена Сената Конгресса США Линдси Грэма. Выступая в комитете по иностранным делам на слушаниях с участием госсекретаря США Майка Помпео, законодатель объявил о том, что между одной из американских энергетических компаний и руководством Демократических сил Сирии (ДСС, многонациональный альянс, костяком которого выступают курдские военизированные формирования) заключено соглашение о модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов к востоку от реки Евфрат. Грэм при этом сослался на данные, которые он получил непосредственно от командира ДСС генерала Мазлума Кобани.

Майк Помпео Greg Nash/Consolidated News Photos/Global Look Press

Шефу американской дипломатии пришлось давать оценку этим договорённостям. Помпео дал утвердительный ответ на вопрос, одобряет ли администрация президента США Дональда Трампа подобные соглашения. Несмотря на то что ни глава Госдепа, ни сенатор не уточнили, о какой именно американской фирме идёт речь, позже стало известно, что, вероятно, это Delta Crescent Energy.

На этом фоне официальный Дамаск выступил с резким осуждением соглашения, назвав соответствующий договор между ДСС и американцами воровством. Как отметили в МИД Сирии, сирийское правительство «решительно осуждает договор между ДСС и американской нефтяной компанией, который является кражей сирийской нефти под покровительством и при поддержке администрации США». Данная сделка, по этим оценкам, представляет собой договорённость «между ворами, направленную на грабёж богатств сирийского народа, и является покушением на суверенитет Сирии». Хамид аль-Махбаш отверг обвинения.

Несмотря на то что в январе этого года спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри уверял, что американское правительство не занимается проблематикой добычи нефти в Арабской Республике в находящихся под контролем неправительственных формирований районах и не предпринимает посреднических усилий в этой сфере, трудно представить, что договорённость между Delta Crescent Energy и ДСС была заключена без ведома компетентных структур США.

Xinhua/Global Look Press

Курдские источники арабской прессы уже успели заявить , что договорённости о модернизации нефтяных объектов на северо-востоке Сирии являются шагом в сторону «признания» курдского самоуправления в регионе. Так, в ДСС уверяют, что действия США нацелены на то, чтобы обеспечить безопасную политическую дистанцию между ними и баасистским правительством. Согласно этим оценкам, сделка с Delta Crescent Energy должна развеять опасения по поводу возможного вывода войск США с северо-востока Сирии.

Привлечение российских инвесторов могло бы ослабить конфликтный потенциал ситуации на северо-востоке Сирии, которая находится под угрозой в связи с сохраняющимися притязаниями Турции, однако есть вероятность, что заявление аль-Махбаша не подкреплено реальными фактами запроса российских инвесторов. Для ДСС принципиально важно выторговать у американской администрации дополнительные гарантии сохранения региона северо-восточной Сирии в автономном режиме, а «угроза» расползания российского влияния не может не взволновать Вашингтон.