Богатейший человек Сирии бизнесмен Рахми Махлуф, который является двоюродным братом президента страны Башара Асада, предал огласке свой конфликт с главой государства, посетовав на несправедливость принятых против него мер. Предприниматель записал видеообращение, в котором рассказал, что ему поступают угрозы в связи с его благотворительной деятельностью. Выступление Махлуфа стало важным свидетельством внутриэлитного раскола, о котором было известно ранее только по неофициальным сообщениям.
Видеообращение Махлуфа
Всё вышло из-под контроля. Мы получили угрозы прекратить нашу работу просто потому, что осмелились публично предложить помощь нуждающимся, а также потому, что объявили о финансировании ассоциации «Аль-Бустан», — сказал предприниматель.
Этот благотворительный фонд, который принадлежит Махлуфу, в действительности имел мало общего с благотворительностью. Под его эгидой существовало полноценное военное крыло, которое обслуживало интересы сирийского правительства. Однако в последнее время у организации начались серьёзные проблемы.
Почему чем больше грантов мы предлагаем, тем больше проклятий мы получаем в ответ? — задаётся вопросом Махлуф.
На самом деле недовольство бизнесмена касается не только «Аль-Бустана». Сирийское правительство, как
Накануне государственное управление по телекоммуникациям и почтовой связи страны
Подобные меры изначально трактовались как попытка сирийского правительства обуздать финансовые аппетиты Махлуфа и получить дополнительный несанкционированный источник вливаний.
На прошлой неделе Министерство финансов Сирии приняло решение об аресте активов бейрутской компании Махлуфа Abar Petroleum Service, которая занимается транспортировкой нефти и газа. Официальный Дамаск утверждает, что она нарушает таможенные правила.
Давление на Махлуфа наблюдатели связывают с супругой президента Асмой Асад, которая взяла на себя управление экономическими делами через председательство в финансовой палате. Ливанское издание Al-Modon утверждало, что клан Махлуфов рассматривает это ведомство как инструмент обеспечения материальной устойчивости Дамаска, в то время как Асма, по этой интерпретации, расценивает структуру как источник увеличения благосостояния своей семьи. Конфликт длится уже около года и сопровождается сообщениями то о домашнем аресте Махлуфа, то о вмешательстве России. Сейчас Москву подозревают в готовности предавать огласке все скандалы, связанные с членами президентской семьи. Поводом якобы стали развивающиеся за спиной у Кремля финансовые взаимоотношения между официальным Дамаском и Абу-Даби.
Сложившаяся ситуация в действительности свидетельствует об отчаянных попытках сирийского правительства нащупать дополнительные источники доходов. Не всегда их поиск ведётся в легальном поле. Видеообращению Махлуфа предшествовали резонансные скандалы, связанные с задержанием наркогрузов из Сирии. Так, накануне саудовские власти
Из обращения Махлуфа становится ясно, что он лишён прямого доступа к президентскому дворцу. Бизнесмен пытается доказать лояльность своему брату, говоря о необходимости инициированной им гуманитарной кампании и спекулируя на том, что без клана Махлуфов Башар Асад может лишиться поддержки алавитского сообщества. Другой вопрос, что Махлуф относится к числу проиранских политиков, и его нахождение в политической элите крайне неудобно России, которая пока не спешит явно вмешиваться в борьбу групп влияния. Однако если конфликт затянется и расширит свой масштаб, у Москвы не останется другого выбора, кроме как выступить арбитром и убрать клан Махлуфов с поля.
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