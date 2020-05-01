Богатейший человек Сирии бизнесмен Рахми Махлуф, который является двоюродным братом президента страны Башара Асада, предал огласке свой конфликт с главой государства, посетовав на несправедливость принятых против него мер. Предприниматель записал видеообращение, в котором рассказал, что ему поступают угрозы в связи с его благотворительной деятельностью. Выступление Махлуфа стало важным свидетельством внутриэлитного раскола, о котором было известно ранее только по неофициальным сообщениям.

Видеообращение Махлуфа размещено на его странице в Facebook. В своём выступлении двоюродный брат Асада сетует на то, что его благотворительная деятельность, которая должна была начаться в священный для мусульман месяц Рамадан, встретила сопротивление властей.

Всё вышло из-под контроля. Мы получили угрозы прекратить нашу работу просто потому, что осмелились публично предложить помощь нуждающимся, а также потому, что объявили о финансировании ассоциации «Аль-Бустан», — сказал предприниматель.

Этот благотворительный фонд, который принадлежит Махлуфу, в действительности имел мало общего с благотворительностью. Под его эгидой существовало полноценное военное крыло, которое обслуживало интересы сирийского правительства. Однако в последнее время у организации начались серьёзные проблемы.

Почему чем больше грантов мы предлагаем, тем больше проклятий мы получаем в ответ? — задаётся вопросом Махлуф.

На самом деле недовольство бизнесмена касается не только «Аль-Бустана». Сирийское правительство, как отмечает саудовская Asharq al-Awsat, развернуло целую кампанию против предпринимателя в рамках попыток заставить сирийский бизнес выплатить миллионы долларов Центральному банку и спасти страну от банкротства. Удару подверглись активы Махлуфа в крупнейшей сирийской телекоммуникационной компании Syriatel.

Накануне государственное управление по телекоммуникациям и почтовой связи страны сообщило компаниям-операторам, которые имеют отношение к Махлуфу, о необходимости выплатить в пользу государства около 234 млрд сирийских фунтов ($456 млн) в качестве штрафа. Эти суммы, как указывается, направлены на «восстановление лицензии». И Syriatel, и оператор MTN обязаны до 5 мая решить вопрос с этим штрафом.

Подобные меры изначально трактовались как попытка сирийского правительства обуздать финансовые аппетиты Махлуфа и получить дополнительный несанкционированный источник вливаний.

На прошлой неделе Министерство финансов Сирии приняло решение об аресте активов бейрутской компании Махлуфа Abar Petroleum Service, которая занимается транспортировкой нефти и газа. Официальный Дамаск утверждает, что она нарушает таможенные правила.

Rene Fluger /Global Look Press

Давление на Махлуфа наблюдатели связывают с супругой президента Асмой Асад, которая взяла на себя управление экономическими делами через председательство в финансовой палате. Ливанское издание Al-Modon утверждало, что клан Махлуфов рассматривает это ведомство как инструмент обеспечения материальной устойчивости Дамаска, в то время как Асма, по этой интерпретации, расценивает структуру как источник увеличения благосостояния своей семьи. Конфликт длится уже около года и сопровождается сообщениями то о домашнем аресте Махлуфа, то о вмешательстве России. Сейчас Москву подозревают в готовности предавать огласке все скандалы, связанные с членами президентской семьи. Поводом якобы стали развивающиеся за спиной у Кремля финансовые взаимоотношения между официальным Дамаском и Абу-Даби.

Сложившаяся ситуация в действительности свидетельствует об отчаянных попытках сирийского правительства нащупать дополнительные источники доходов. Не всегда их поиск ведётся в легальном поле. Видеообращению Махлуфа предшествовали резонансные скандалы, связанные с задержанием наркогрузов из Сирии. Так, накануне саудовские власти отчитались о задержании шедшей из Арабской Республики большой партии таблеток с наркотиками, спрятанных в упаковках с травяными напитками. Неделей ранее египетские власти перехватили направлявшиеся в Ливию сирийские контейнеры, где наркотики были замаскированы под молочную продукцию.

Из обращения Махлуфа становится ясно, что он лишён прямого доступа к президентскому дворцу. Бизнесмен пытается доказать лояльность своему брату, говоря о необходимости инициированной им гуманитарной кампании и спекулируя на том, что без клана Махлуфов Башар Асад может лишиться поддержки алавитского сообщества. Другой вопрос, что Махлуф относится к числу проиранских политиков, и его нахождение в политической элите крайне неудобно России, которая пока не спешит явно вмешиваться в борьбу групп влияния. Однако если конфликт затянется и расширит свой масштаб, у Москвы не останется другого выбора, кроме как выступить арбитром и убрать клан Махлуфов с поля.