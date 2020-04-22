Ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа усугубила экономическое положение в Сирии, что привело в конечном счёте к увеличению разногласий между противоборствующими группами влияния в национальной элите. Ливанская пресса пишет, что кризис ужесточил отношение Москвы к президентскому дворцу, который увяз в экономических скандалах. Как следствие — российское руководство решило отказаться от поддержки президента Башара Асада в финансовых спорах.
Одно из главных столкновений сирийских групп влияния происходит между богатейшей семьёй Махлуф и супругой президента Асмой Асад, которая взяла на себя управление экономическими делами через председательство в финансовой палате Республиканского дворца. Как
Ожесточённый конфликт происходит в настоящее время из-за контроля над сирийской компанией Takamol, которая управляет системой Smart Card. Она до некоторого времени позволяла гражданам Сирии за счёт личных карточек получать возможность покупать бензин для автомобилей и бытовой газ по субсидированным ценам. В феврале сирийское правительство
Асма, как говорят наблюдатели, хочет монополизировать структуру в целях личного обогащения. Это достаточно новая тенденция. До настоящего времени «первая леди» вела захват сирийской телекоммуникационной компании Syriatel, которая являлась главным активом богатейшего человека страны и по совместительству двоюродного брата сирийского лидера Рами Махлуфа. Теперь же амбиции президентской семьи, по всей видимости, выросли.
Важной особенностью нынешнего конфликта интересов вокруг Smart Card арабская пресса
Источники Al-Modon утверждают, что причины этой информационной кампании лежат на поверхности: Кремль оказался крайне разочарован сообщениями о том, что Асад ведёт финансовые дела с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По данным катарской прессы, принц Абу-Даби отправил своего поверенного в Дамаск, чтобы убедить сирийское правительство возобновить наступательную операцию в провинции Идлиб. Это было необходимо для Абу-Даби в целях противодействия Турции, в сфере ответственности которой находится этот оппозиционный анклав. В обмен на активизацию наступательных действий ОАЭ посулили сирийскому правительству несколько миллиардов долларов.
Противодействие российского руководства действиям Асмы может означать, что в сирийской элите не так много людей, на которое оно могло бы положиться. Ведь раньше «первую леди» считали перспективным проводником российских интересов.
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