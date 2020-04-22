Ситуация вокруг распространения коронавируса нового типа усугубила экономическое положение в Сирии, что привело в конечном счёте к увеличению разногласий между противоборствующими группами влияния в национальной элите. Ливанская пресса пишет, что кризис ужесточил отношение Москвы к президентскому дворцу, который увяз в экономических скандалах. Как следствие — российское руководство решило отказаться от поддержки президента Башара Асада в финансовых спорах.

Одно из главных столкновений сирийских групп влияния происходит между богатейшей семьёй Махлуф и супругой президента Асмой Асад, которая взяла на себя управление экономическими делами через председательство в финансовой палате Республиканского дворца. Как проясняют эксперты ливанского издания Al-Modon, клан Махлуфов рассматривает финансовую палату как инструмент для спонсирования жизненно важных институтов режима, который позволяет противостоять любым экономическим угрозам, представляющим опасность для политической стабильности в Арабской Республике. Что касается Асмы, то она, как считается, расценивает это ведомство как средство увеличения благосостояния своей семьи.

Асма Асад imago stock&people/Global Look Press

Ожесточённый конфликт происходит в настоящее время из-за контроля над сирийской компанией Takamol, которая управляет системой Smart Card. Она до некоторого времени позволяла гражданам Сирии за счёт личных карточек получать возможность покупать бензин для автомобилей и бытовой газ по субсидированным ценам. В феврале сирийское правительство предложило , чтобы по системе Smart Card можно было приобрести ограниченный объём чая, риса и сахара.

Асма, как говорят наблюдатели, хочет монополизировать структуру в целях личного обогащения. Это достаточно новая тенденция. До настоящего времени «первая леди» вела захват сирийской телекоммуникационной компании Syriatel, которая являлась главным активом богатейшего человека страны и по совместительству двоюродного брата сирийского лидера Рами Махлуфа. Теперь же амбиции президентской семьи, по всей видимости, выросли.

Важной особенностью нынешнего конфликта интересов вокруг Smart Card арабская пресса называет готовность российской стороны предавать огласке все огрехи президентского дворца, связанные с финансовыми притязаниями членов президентской семьи. Так, арабские СМИ указывают на появившиеся в российской прессе сообщения, согласно которым Асад приобрел своей супруге Асме картину Дэвида Хокни «Всплеск» за 23,1 млн фунтов стерлингов. Другим признаком арабские наблюдатели считают появление в медиа-ресурсах, близких, как считается, к создателю частной военной компании (ЧВК) Вагнера материалов о коррумпированности элит в Дамаске. Всё это заставляет думать об изменении позиции российского руководства.

Источники Al-Modon утверждают, что причины этой информационной кампании лежат на поверхности: Кремль оказался крайне разочарован сообщениями о том, что Асад ведёт финансовые дела с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). По данным катарской прессы, принц Абу-Даби отправил своего поверенного в Дамаск, чтобы убедить сирийское правительство возобновить наступательную операцию в провинции Идлиб. Это было необходимо для Абу-Даби в целях противодействия Турции, в сфере ответственности которой находится этот оппозиционный анклав. В обмен на активизацию наступательных действий ОАЭ посулили сирийскому правительству несколько миллиардов долларов.

Противодействие российского руководства действиям Асмы может означать, что в сирийской элите не так много людей, на которое оно могло бы положиться. Ведь раньше «первую леди» считали перспективным проводником российских интересов.