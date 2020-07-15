В иранском порту Бушер 15 июля загорелись семь кораблей. Этот инцидент стал последним в череде странных пожаров и взрывов, охвативших Исламскую Республику летом. Самый примечательный из них — возгорание на ядерном объекте в городе Нетенз провинции Исфахан. Эксперты считают, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что к случившемуся приложили руку Израиль и США. Но тактика саботажа грозит западным державам непредсказуемыми последствиями.

В порту Бушер горят семь кораблей, передаёт местное новостное агентство Tansim. Ранее сообщалось о трёх загоревшихся судах. По предварительной информации, жертв нет. Власти не называют причину возгорания.

July 15âBushehr, S #Iran

Large fire reported at a small shipyard resulting in a massive smoke cloud. pic.twitter.com/wtmDXz71rE — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) July 15, 2020

Это далеко не первый крупный пожар в Иране за последние недели. С начала июня в Исламской Республике произошло возгорание на участке склада Хузестанской металлургической компании и на Тегеранском НПЗ, прогремел мощный взрыв на ракетном комплексе «Ходжир», загорелась клиника Сина в Тегеране, произошёл взрыв на электростанции в Ахвазе, провинция Хузестан. И это далеко не полный список подобных инцидентов.

Наиболее примечательный из них — это взрыв и пожар на ядерном объекте в Натанзе, который уничтожил большую часть здания. Иран создал этот объект в 2012 году для производства центрифуг нового типа, которые, в свою очередь, были необходимы для обогащения урана. В 2015 году здание было законсервировано в рамках «ядерной сделки». Как только США объявили о том, что они выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран пригрозил возобновить работы на объекте в Натанзе.

Производство усовершенствованных центрифуг, как указывает Бюллетень учёных-атомщиков, имеет ключевое значение для иранской ядерной программы. По мнению экспертов, пожар на объекте в Натанзе может отсрочить реализацию ядерных планов Тегерана на несколько месяцев, а то и на год. В этом свете череда возгораний и взрывов в Иране не выглядит простым совпадением, считает аналитик бюллетеня Махса Рухи. По крайней мере, в случае Натанза наиболее вероятной причиной взрыва кажется саботаж, подготовленный спецслужбами Израиля и Ирана.

Политические дебаты в иранских кругах об инциденте в Натанзе лишний раз подчёркивают тот факт, что республика не откажется от своей ядерной программы, — считает Махса Рухи. — Напротив, она расширит и ускорит свою деятельность и, возможно, пойдёт на провокации. Так как Тегеран заявляет, что отстроит эти центры и сделает их ещё лучше, также вероятно, что в дальнейшем он будет полагаться на подземные объекты для производства наиболее важных комплектующих, чтобы избежать подобных атак.

Эксперт полагает, что случаи саботажа только радикализируют иранскую верхушку и убедят её в том, что сотрудничество с международным сообществом бесполезно. В Тегеране и так всё громче звучат голоса о том, что с Исламской Республикой обращаются, как с Северной Кореей, но она не может чувствовать себя так же безнаказанно, как другое «государство-изгой». Иран продолжает пускать на свои ядерные объекты инспекторов Международного агентства по ядерной энергии. Некоторые в Тегеране считают, что именно благодаря им происходят саботажи, так как во время инспекции у иностранцев есть шанс изучить уязвимости объектов.

В результате Иран может отказаться от инспекций и оставшихся элементов «ядерной сделки». Это вряд ли понравится США и Израилю, поэтому тактика саботажа, по мнению экспертов Бюллетеня учёных-атомщиков, может принести им больше проблем, чем преимуществ.

Иранская Организация по атомной энергии объявила 5 июля о том, что она установила причины взрыва в Натанзе, но не раскроет их из-за опасений, связанных с национальной безопасностью. Как ранее указывали аналитики, отнюдь не обязательно произошедшее стоит списывать на диверсию. Из-за санкций Иран годами не может отремонтировать ключевую инфраструктуру и стремительно стареющую технику. Поэтому пожары могут возникать из-за вполне естественных причин — короткого замыкания или утечки горючих материалов.