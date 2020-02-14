Российское командование в Сирии подозревают в создании специального ополчения из местных жителей для его последующего участия в ливийском вооружённом конфликте. По этим данным, вербовка может вестись не только в прибрежных районах Арабской Республики, но и в провинции Дамаск. Первая партия новобранцев уже отправилась в североафриканскую страну, утверждают арабские СМИ. Впрочем, пока никаких подтверждений нет. Более подробно известно только о том, что такую кадровую политику проводит Турция.

О том, что с начала 2020 года российская сторона якобы набирает десятки сирийцев для отправки в Ливию, сообщили арабоязычные СМИ. По этим данным, новобранцев готовят для участия в боях на стороне командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, который противостоит международно признанному Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи, обладающему безусловной военной поддержкой Турции. Вербовка в прохафтаровские отряды, по словам информированных источников этих СМИ, ведётся, в частности, на территории полуразрушенного города Дума (провинция Дамаск). Задача набрать людей для иррегулярных формирований, которые будут, по задумке, отправлены на север Африки, возложена на плечи муниципальных властей и — отчасти — органов государственной безопасности Сирии.

Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Представители российского командования, по этой информации, первоначально попросили собрать группу из 50 молодых людей, пообещав каждому жалованье $800 в месяц. Участие в ливийской кампании на стороне самопровозглашённого фельдмаршала ограничено тремя месяцами. Утверждается, что бойцам иррегулярных формирований выдали карточки под названием «карта друзей России», которая должна защитить владельца от проблем с органами безопасности и гарантировать ему правовой иммунитет. Арабские СМИ пишут, что первая партия новобранцев, состоящая из 25 человек, уже покинула Думу, вылетев из международного аэропорта в Дамаске в ливийский Бенгази. Предполагают, что в перевозке приняла участие находящаяся под западными санкциями авиакомпания Cham Wings, известная своим спорным бизнесом.

России, помимо этого, приписывают и планы по отправке в Ливию добровольческих формирований «Соколы пустыни», которые воевали на стороне сирийского президента Башара Асада. Их жалованье, по разным подсчётам, должно достигать $1 тыс.

Разговоры о вербовке в Думе продолжаются на фоне многочисленных доказательств , которые свидетельствуют об участии в боевых действиях на стороне ПНС отрядов сирийской вооружённой оппозиции. Речь идёт о формированиях Сирийской национальной армии, которая находится под патронатом военных и разведывательных структур Турции. Сообщения о высадке в Ливии боевиков неких сирийских группировок неоднократно исходили и от российского МИДа. Можно говорить о полноценном вмешательстве сирийцев в дела североафриканской страны.

Amru Salahuddien/dpa/Global Look Press

Ранее сообщалось и о рекрутинге лоялистов Асада для войны в Ливии в прибрежных районах САР. Так, ходили слухи, что сотрудники частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую власти Турции многократно обвиняли в непосредственной поддержке Хафтара и в получении указаний от российского руководства, якобы вербуют наёмников в сирийской провинции Латакия. Вагнеровцы, по этой информации, ежедневно набирают людей для прохафтаровских сил. Впрочем, эти слухи так и не получили хоть какого-то подтверждения. Кремль допускает, что в бывшей Джамахирии могут работать некие интернациональные ЧВК, но отрицает, что они получают финансирование Москвы.

Оставив за скобками вопрос правдивости подобных сообщений, можно лишь констатировать важный признак: аэропорты в Хмеймиме и Дамаске в последнее время стали участниками интенсивного воздушного трафика в Ливию. Это не может не наталкивать на определённые мысли.