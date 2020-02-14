Российское командование в Сирии подозревают в создании специального ополчения из местных жителей для его последующего участия в ливийском вооружённом конфликте. По этим данным, вербовка может вестись не только в прибрежных районах Арабской Республики, но и в провинции Дамаск. Первая партия новобранцев уже отправилась в североафриканскую страну, утверждают арабские СМИ. Впрочем, пока никаких подтверждений нет. Более подробно известно только о том, что такую кадровую политику проводит Турция.
О том, что с начала 2020 года российская сторона якобы набирает десятки сирийцев для отправки в Ливию,
Представители российского командования, по этой информации, первоначально попросили собрать группу из 50 молодых людей, пообещав каждому жалованье $800 в месяц. Участие в ливийской кампании на стороне самопровозглашённого фельдмаршала ограничено тремя месяцами. Утверждается, что бойцам иррегулярных формирований выдали карточки под названием «карта друзей России», которая должна защитить владельца от проблем с органами безопасности и гарантировать ему правовой иммунитет. Арабские СМИ пишут, что первая партия новобранцев, состоящая из 25 человек, уже покинула Думу, вылетев из международного аэропорта в Дамаске в ливийский Бенгази. Предполагают, что в перевозке приняла участие находящаяся под западными санкциями авиакомпания Cham Wings, известная своим спорным бизнесом.
России, помимо этого, приписывают и планы по отправке в Ливию добровольческих формирований «Соколы пустыни», которые воевали на стороне сирийского президента Башара Асада. Их жалованье, по разным подсчётам, должно достигать $1 тыс.
Разговоры о вербовке в Думе продолжаются на фоне многочисленных
Ранее
Оставив за скобками вопрос правдивости подобных сообщений, можно лишь констатировать важный признак: аэропорты в Хмеймиме и Дамаске в последнее время стали участниками интенсивного воздушного трафика в Ливию. Это не может не наталкивать на определённые мысли.
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