Российские журналисты попали под обстрел ХАМАС в Ашкелоне

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел со стороны ХАМАС в Израиле, сообщается в Telegram-канале издания. По его информации, инцидент произошел на въезде в Ашкелон.

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел ХАМАС на въезде в город. Неоднократно по пути в город журналистам приходилось выскакивать из машины и падать на обочину. Один раз осколок снаряда боевиков едва не задел съемочную группу, — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что корреспондент и оператор в момент обстрела легли на траву. По словам журналиста Алексея Дегтярева, атака велась достаточно массированная. Он насчитал свыше 11 залпов с разных сторон. В результате инцидента никто не пострадал.

Ух! По кустам посыпалось. Сегодня я не знаю, проедем или не проедем, пустят нас... Что-то ХАМАС разбаловался совсем, — отметил Дегтярев.

Ранее британская вещательная корпорация BBC сообщила, что на журналистов ее арабской редакции в Тель-Авиве напала израильская полиция. Корреспонденты передвигались на автомобилях с четко читаемыми надписями «Пресса», однако их остановили и начали угрожать оружием, говорится в публикации. Один из сотрудников получил удар в район шеи.