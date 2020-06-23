Российские военные сбили беспилотники у своей базы в Сирии

Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил об уничтожении двух беспилотников недалеко от российской авиабазы Хмеймим.
Средства ПВО обнаружили летательные аппараты в ударном оснащении 22 июня примерно в 22:30. Они приближались к городу Джебла в провинции Латакия и к базе Хмеймим.
Российские и Сирийские средства противовоздушной обороны открыли огонь и сбили их,
В феврале 2020 года российским военным удалось перехватить беспилотники боевиков у авиабазы в Сирии. На данный момент ВС России используют для этого средства радиоэлектронной борьбы.
NEWS.ru также писал об инциденте на северо-восточном периметре авиабазы в Хмеймиме. В марте 2020 года террористы предприняли атаку несколькими дронами. Однако они были сбиты ещё на подлёте.
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