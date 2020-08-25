Российские Су-57 вторглись в зону влияния Ирана

Возможное приобретение Ираком российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 будет нацелено на ослабление зависимости от ряда международных игроков, в том числе Ирана. Именно так западные наблюдатели интерпретируют интерес Багдада к российской технике, который был в очередной раз продемонстрирован на форуме «Армия-2020». Правда, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ говорят, что пока первостепенная задача производителя Су-57 — ответить на потребности российского заказчика.

Интерес центрального правительства в Багдаде к Су-57 привлёк внимание журнала Military Watch. По оценкам его экспертов, на сегодняшний день Ирак обладает незначительными возможностями ведения войны в воздухе, имея в своём распоряжении два класса истребителей — американские F-16 и южнокорейские KAI T-50, которые подходят исключительно для задач наземного нападения. Потребности властей в Багдаде только обострились после решения американской администрации существенно сократить своё военное присутствие в ряде стратегически важных районов Ирака и в разы уменьшить обязательства перед республикой — из-за «устранения» угрозы джихадистских группировок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В то время как конфликт в Ираке с боевиками-джихадистами подходит к завершению, страна сильнее стремится противопоставить себя потенциальным агрессорам, инвестируя в более надёжные возможности воздушной обороны, которые не только сохранят безопасность её авиапространства, но и снизят зависимость от защитных мер соседнего Ирана, успевшего развить очень значительную сферу влияния в стране, — обращают внимание в Military Watch.

На интерес Багдада к российским самолётам указал на форуме «Армия-2020» военный инспектор министерства обороны Ирака Имад аль-Зухайри. По его словам, иракское оборонное ведомство намерено идти «рука об руку с российским руководством и министерством обороны РФ в сфере противовоздушной обороны и сухопутных войск». На вопрос журналистов, намерено ли иракское правительство сделать шаг в сторону закупки российской техники, чиновник ответил утвердительно. Он также отметил, что его страна хотела бы активизировать военное сотрудничество с Москвой и провести совместные учения для обмена опытом в сфере борьбы с терроризмом.

Выставка очень красивая, очень хорошего качества, — заявил аль-Зухайри. — Это ясный сигнал из Ирака для России. С Россией — хорошие отношения, и она предложила военную помощь в той ситуации, в которой сейчас находится наша страна. Нам нужна помощь из России, и мы каждый год приезжаем на выставку.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57 приняли участие в лётной демонстрационной программе форума «Армия-2020». Комментируя интерес ряда зарубежных стран к этим самолётам, пресс-секретарь ФСВТС РФ Мария Воробьёва сообщила, что вопрос об экспорте машины пока находится в стадии проработки. По её словам, уже несколько стран прислали свои официальные заявки на покупку у России новейших истребителей 5-го поколения. Представительница ФСВТС обратила внимание на то, что Су-57 зарубежные покупатели уделяют особое внимание, и в настоящее время «уполномоченный субъект ВТС прорабатывает возможности продвижения самолетов Су-57 в нескольких странах — потенциальных заказчиках данной техники».

Воробьёва уточнила, что ФСВТС России регулярно информирует партнёров из-за рубежа по соответствующей теме, однако первостепенная задача производителя Су-57 — «покрыть» все потребности российского заказчика. Это делает перспективу продвижения российского многофункционального истребителя пятого поколения на экспорт несколько туманной. Однако те, против чьего влияния будет направлена возможная сделка, уже могут озаботиться рисками появления Су-57 по соседству.