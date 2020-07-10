Власти Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии выражали в этом году готовность прекратить длящийся с 2017 года спор вокруг Катара, когда контактировали с США. Эмират до сих пор находится в дипломатической и экономической блокаде из-за своей независимой региональной политики. Однако потенциальное разрешение межаравийского спора может привести к тому, что страны Персидского залива потеряют интерес к разговорам о покупке российских средств ПВО-ПРО: во время кризиса эта тема была главным инструментом запугивания.
Требование президента США Дональда Трампа, чтобы «квартет» в лице Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта ослабил или снял блокаду Катара, было встречено с пониманием в аравийских столицах, говорят
Тем не менее позже власти Абу-Даби, которые являются главными антагонистами катарского правящего дома, были вынуждены притормозить процесс — по неизвестной причине. Пока непонятно, будет ли продолжен диалог об урегулировании межаравийской ссоры.
Источники газеты Wall Street Journal
Есть необходимость решения проблемы вокруг воздушного пространства, — подчёркивает источник Wall Street Journal в администрации Трампа. — Поток денег в казну Ирана за счёт этих полётов является для нас постоянным раздражителем.
В то же время кроме финансовой стороны тревогу у властей в Вашингтоне вызывает то, что многие военнослужащие, которые расквартированы на крупнейшей американской базе Аль-Удейд на территории Катара и иногда пользуются коммерческими рейсами, также летают через иранское воздушное пространство. В связи с этим следует ожидать, что США будут продолжать настойчиво требовать нормализации отношений между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
России же возможное урегулирование межаравийской ссоры не принесёт хороших новостей. Подобное развитие событий может привести к тому, что в Персидском заливе снизится интерес к приобретению российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Именно на фоне катарского кризиса Доха резко усилила разговоры о покупке оружия из РФ. Радар ЗРС дал бы возможность катарским вооружённым силам «просматривать» соседнюю саудовскую территорию на большую глубину, однако повысил бы ставки в региональном споре.
Вполне вероятно, тема С-400 носила исключительно показательный характер, однако именно она помогала продавцам российской техники создать нужный ореол востребованности вокруг своего товара. Кроме того, возможное урегулирование открывает перспективы того, что интенсивность контактов между Москвой и Дохой на высшем уровне упадёт: необходимости показывать Эр-Рияду диверсифицированность своей внешней политики у эмирата в этом случае больше не будет.
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