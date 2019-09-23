https://static.news.ru/photo/6ba989a2-ddf0-11e9-86bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amr Nabil/AP/ТАСС

Восстановительные работы на подвергшихся атаке дронов нефтяных объектах Саудовской Аравии могут затянуться дольше обещанных руководством Saudi Aramco 10 дней. Ремонт может занять месяцы, несмотря на готовность компании заплатить за него сотни миллионов долларов.

Аравийские нефтяники ведут срочные переговоры с производителями и поставщиками оборудования. Подрядчикам, среди которых нефтяная сервисная компания Baker Hughes, принадлежащая General Electric, предлагают высокие цены за детали и работы.

В Saudi Aramco заявили, что атака поставила под угрозу и IPO самой компании, и экономику Саудовской Аравии в целом, передаёт The Wall Street Journal .

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассмотрит возможность участия в военных усилиях США, направленных на укрепление обороны аравийских вооружённых сил. Так политик прокомментировал атаки на НПЗ Саудовской Аравии, произошедшие в ночь на 14 сентября.