ПВО Сирии отразили израильские ракеты, выпущенные по Дамаску

Две ракеты, выпущенные истребителями F-16 Израился по объектам в сирийской провинции Дамаск, уничтожили системы ПВО страны. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦАВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит РИА Новости.
По словам российского военного, инцидент
При помощи комплексов российского производства «Бук-М2Э» Сирия уничтожила обе ракеты.
Ранее сообщалось, что двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии.