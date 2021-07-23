ПВО Сирии отразили израильские ракеты, выпущенные по Дамаску

Две ракеты, выпущенные истребителями F-16 Израился по объектам в сирийской провинции Дамаск, уничтожили системы ПВО страны. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦАВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, его слова приводит РИА Новости.

По словам российского военного, инцидент произошёл в воскресенье ночью. Два израильских истребителя F-16, не заходя в воздушное пространство Сирии, ударили двумя авиационными управляемыми ракетами с юго-западного направления по объектам на территории населённого пункта Сайдат-Зейнаб в провинции Дамаск.

При помощи комплексов российского производства «Бук-М2Э» Сирия уничтожила обе ракеты.

Ранее сообщалось, что двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в Сирии.