Комплекс ПВО переместили незадолго до того, как он сбил украинский самолёт

https://static.news.ru/photo/0054f35c-c3ba-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/GloballookPress

Организация гражданской авиации Ирана провела расследование и выяснила, что комплекс ПВО страны, который сбил украинский самолёт, был перемещён незадолго до случившегося.

Данные следуют из доклада организации по результатам расследования.

В докладе отмечается, что 8 января после удара по месторасположению американских войск в Ираке системы ПВО переместили, «был изменён уровень готовности», сообщает РИА Новости.

Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещён, что привело к изменению географического положения и направления комплекса, — приводят сообщение из доклада в агентстве.

Военные отправили оповещение в органы контроля над воздушным пространством о разрешении взлёта самолётам со стороны военных. Центр контроля воздушного пространства дал запрос на вылет украинского самолёта центру контроля систем ПВО в 05:53 по местному времени.

В Организации гражданской авиации Ирана отметили, что катастрофа произошла «из-за человеческой ошибки». После перемещения комплекса не перенастроили данные систем, в том числе не были сделаны «обязательные после перемещения действия».

Так, вылетевший украинский самолёт система распознала как «цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана», в то время как украинский лайнер летел на северо-запад от Тегерана.

В докладе также отмечается, что произошла ещё одна ошибка, техническая. Комплекс ПВО не отправил центру данные, соответственно, центр не мог ответить, так как не поступил запрос, комплекс же посчитал украинский самолёт враждебной целью. Это «привело к ещё одной цепочке событий», и система выпустила сначала одну ракету, а затем и вторую.

Как писал NEWS.ru ранее, украинский самолёт Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился в 06:00 по местному времени 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Он направлялся в Киев. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Видео попадания в украинский Boeing двух ракет опубликовали в США. Судя по записи, ракеты были выпущены с разницей в полминуты. Лайнер загорелся и начал падать спустя минуту после попадания в него второго снаряда.

Позже в Иране назвали причину катастрофы. Самолёт был ошибочно сбит из-за недостаточной координации с новым расчётом сил ПВО, который установили накануне возле международного аэропорта Тегерана.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бортовые самописцы сбитого в Иране украинского Boeing 737-800 нужно доставить в Киев, а уже оттуда отправить французским специалистам. Он отметил, что Украина не имеет оборудования для расшифровки бортовых самописцев, но договорённость об этом достигнута с Францией, где они и будут обследованы.