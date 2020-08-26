Представитель РФ: США выгодны атаки в Сирии для оправдания присутствия

https://static.news.ru/photo/99590164-e792-11ea-bfd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Global Look Press

О заметном усилении боевой активности в Центральной Сирии заявил представитель российской военной группировки, действующей в республике. Он отметил, что такая ситуация прежде всего на руку Вашингтону.

Террористы своими действиями препятствуют возвращению социальной и экономической жизни в Сирии, а также налаживанию отношений между местными арабскими племенами и Дамаском. Это ситуация, которая в первую очередь выгодна Соединённым Штатам и позволит им оправдать своё присутствие на востоке Сирии, — приводит слова представителя РФ портал AMN.

Он рассказал, что боевики всячески пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. Они саботируют транспортные линии и нефтяные объекты, а также совершают атаки на патрули и объекты сирийской армии.

Представитель РФ также напомнил о гибели российского генерала в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 18 августа и о заметном росте активности террористов, ранее состоявших в запрещённой в России группировке «Исламское государство» (ИГ) в регионе, известном как «Белая пустыня», в прошлом месяце. Он отметил, что большинство боевиков появились в регионе после того, как была объявлена амнистия так называемой «Автономной администрацией северо-востока Сирии», контролируемой Соединёнными Штатами.

Банды ИГ (запрещена в РФ) в Центральной Сирии объединяются с боевиками, прошедшими подготовку на территориях, оккупированных Соединёнными Штатами в регионах Аль-Танф и Евфрат, — сказал российский представитель.

8 августа в Сирии в результате действия самодельного взрывного устройства погиб российский генерал-майор, ещё двое военнослужащих получили ранения.

Взрыв произошёл на обочине дороги, когда автоколонна с российскими военными возвращалась после проведения гуманитарной акции вблизи Дейр-эз-Зора. Генерал-майор получил ранения, его экстренно эвакуировали. Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, россиянин скончался. Погибшего представили к государственной награде посмертно.

Ещё двое российских военнослужащих получили лёгкую контузию при обстреле боевиками российско-турецкого патруля в Идлибе. Также был повреждён бронетранспортёр военной полиции. По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл во время 23-го патрулирования трассы М4 в районе населённого пункта Урум-эль-Джауз в южной части зоны деэскалации. Военные из РФ сообщили, что боевики атаковали патруль из противотанкового гранатомёта.

Как писал NEWS.ru, авиация России и Сирии за неделю уничтожила более 300 боевиков.