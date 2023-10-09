Появились видео двусторонних ракетных ударов ХАМАС и ВВС Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль и ХАМАС наносят двусторонние ракетные удары, сообщают пользователи в соцсетях, публикуя видео запусков и их последствий. Особенно массированному удару со стороны палестинских боевиков подвергся израильский город Ашкелон, по которому выпустили более 100 боеприпасов.

В ответ запущена система ПРО «Железный купол», однако часть ракет все-таки упала на жилую застройку, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Квартира на верхнем этаже одного из домов оказалась полностью разрушена, из других идет дым. На улицах — обломки и битые стекла. Жители спешно покидают жилища. На месте работают спасатели.

В свою очередь Израиль нанес удары по сектору Газа. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 123 тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа на фоне эскалации конфликта с Израилем.

Напомним, вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.