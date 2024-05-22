Появились новые детали крушения вертолета Ибрахима Раиси Глава офиса президента Ирана Эсмаили назвал летной погоду перед аварией

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перед крушением вертолета, в котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, погода была летной, рассказал агентству IRNA руководитель его офиса Голам-Хоссейн Эсмаили. Он находился в вертолете сопровождения и отчетливо видел, как борт летит ниже облаков.

Высокопоставленный чиновник допустил, что в глубине ущелья мог быть туман, но на траектории полета вертолетов его не было. По словам Эсмаили, пилот его борта скомандовал остальным экипажам набрать высоту и подняться над облаками. Через 30 секунд после этого все заметили пропажу президентского борта.

После этого начались поиски исчезнувшего вертолета. Пилотам удалось дозвониться до имама города Тебриз Сайеда Мохаммада Али Аль-Хашема, летевшего с Раиси в одном вертолете. С его слов стало понятно, что президентский борт разбился.

Священнослужитель сообщил, что он не знает, что произошло и где он находится. Экипажу удалось поддерживать связь с Хашемом еще несколько часов до его смерти. Эсмаили уточнил, что когда спасатели прибыли на место крушения, погода полностью изменилась и ущелье затянуло плотным туманом.

Турецкая газета Turkiye со ссылкой на источник в иранских органах безопасности указала на странности, сопровождавшие полет вертолета президента Ирана. Например, он выбрал для возвращения не российский Ми-171, как обычно, а американский Bell 212. Управляли бортом армейские пилоты, а не из Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). К тому же упавший вертолет был оборудован тремя разными системами слежения, однако турецкие власти не смогли зафиксировать их сигналы. Возможно, системы были отключены или вовсе отсутствовали.