Эрдоган заявил об увеличении числа погибших при землетрясениях в Турции Эрдоган: число погибших при землетрясениях в Турции достигло 48 тысяч человек

Фото: Mehmet Masum Suer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления в Координационном центре по чрезвычайным ситуациям в провинции Хатай, что число погибших при землетрясениях достигло 48 тысяч человек, а количество раненых превысило 115 тысяч, сообщает телеканал TRT Haber. По его словам, в результате природных катаклизмов было разрушено более 50 тысяч домов и строений.

Нет страны, которая могла бы быстрее, чем Турция, отреагировать на такое бедствие, в котором число погибших достигло 48 тысяч, число раненых превысило 115 тысяч, а разрушено 50 тысяч зданий, — сказал Эрдоганр.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,8 находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Толчки были зафиксированы в 04:17 мск. Катаклизм унес множество жизней и привел к разрушениям не только в Турции, но и в соседней Сирии.

10 марта на территории Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,7. По данным сейсмологов, эпицентр стихии находился в восьми километрах на юго-запад от города Кайсери. Его население составляет порядка 592 тысяч человек. Очаг залегал на глубине пяти километров.