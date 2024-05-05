Появились кадры задержания греческого полицейского в храме Гроба Господня

Фото: Jinipix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сети появились видеокадры, на которых видно, как сотрудники израильской полиции задерживают в храме Гроба Господня греческого полицейского, приписанного к генконсульству Греции в Иерусалиме. Он был задержан на церемонии снисхождения Благодатного огня на глазах у членов официальной греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел страны Георгиосом Коцирасом.

На опубликованных кадрах видно, как в толпе прихожан сотрудники израильских правоохранительных органов скручивают мужчину и уводят из святыни. За этим наблюдали как сами прихожане, так и священнослужители с журналистами. Известно, что мужчину освободили только после вмешательства греческого МИД. Предположительно, задержание охранника греческого консула произошло после ссоры с израильской полицией.

Ранее иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) рассказал NEWS.ru, что лично видел, как сходит Благодатный огонь — пламя, которое появляется в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня где, согласно христианским верованиям, воскрес Иисус Христос. Священнослужитель поделился, что замечал его всполохи в разных местах, и выразил уверенность в его чудесном происхождении.