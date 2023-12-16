Посол Израиля в РФ исключил «новогоднее» перемирие в секторе Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

«Новогоднее» перемирие между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа не предвидится, сообщил ТАСС посол еврейского государства в России Александр Бен Цви. По его словам, оно не отвечает ни одной из задач Тель-Авива.

Нет, не думаю [что перемирие будет]. Потому что у нас есть две задачи, о которых я всегда повторяю. Это уничтожение террористических структур ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Так что эти две задачи мы должны выполнить. К тому же ни мы, ни ХАМАС не празднуем Рождество в это время, — пояснил дипломат.

Бен Цви добавил, что Израиль, как и Палестина, отмечает Новый год в сентябре, при этом праздник не является причиной для прекращения военных операций. Дипломат допустил, что «если ХАМАС решит сложить оружие, вопросов не будет». Однако он выразил сомнения в подобном ходе событий.

Дипломат считает, что предпринимаемые с разных сторон попытки привести к перемирию являются неправильными. На данном этапе он не видит желания сторон закончить конфликт.

Ранее сообщалось, что силовики Израиля изучают возможность развертывания в секторе Газа после завершения наземной операции международного контингента с участием США, Франции и Германии. При этом сроки пребывания миротворцев в палестинском анклаве не называются.