Посол Израиля оценил данные ООН о гибели женщин и детей в Газе Посол Израиля Цви не согласился с данными ООН о гибели женщин и детей в Газе

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Александр Бен Цви

Данные о том, что основную массу погибших в Газе составляют женщины и дети, вызывают сомнения, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью РБК. Ранее генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что эти категории составляют порядка 70% погибших.

Я не думаю, что 70 процентов погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из Министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные, — заявил Цви.

Посол Израиля добавил, что ЦАХАЛ не наносит удары по гражданскому населению, однако ХАМАС использует его в качестве живого щита.

Лаззарини 31 октября заявил, что такие цифры никак не вписываются в понятие «сопутствующие потери». Он пояснил, что обстрелам регулярно подвергаются мечети, церкви и больницы, а также убежища БАПОР, то есть те объекты, где мирные жители пытаются скрыться от опасности. Их не пощадили, поскольку происходящее в секторе Газа является «коллективным наказанием», резюмировал комиссар.