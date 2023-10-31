В ООН назвали количество погибших женщин и детей в Газе ООН: порядка 70% погибших в секторе Газа составляют женщины и дети

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Женщины и дети составляют порядка 70% погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. По его словам, такие цифры никак не вписываются в понятие «сопутствующие потери».

Порядка 70% всех погибших — это женщины и дети. Это не может быть сопутствующими потерями, — подчеркнул Лаззарини.

Лаззарини пояснил, что обстрелам регулярно подвергаются мечети, церкви и больницы, а также убежища БАПОР — то есть те объекты, где мирные жители пытаются скрыться от опасности. Их не пощадили, поскольку происходящее в секторе Газа является «коллективным наказанием», резюмировал комиссар.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по меньшей мере 33 ребенка находятся в плену у палестинского движения ХАМАС, всего заложников около 200. По словам политика, захваченных жителей, в том числе несовершеннолетних, удерживают силой и терроризируют. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не может прекратить огонь в секторе Газа, поскольку страна фактически уступит противнику, «терроризму и варварству». Министр сравнил текущий конфликт с бомбардировкой Перл-Харбора и трагедией 11 сентября в США.