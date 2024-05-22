Посол Ирана в РФ рассказал, изменится ли внешнеполитический курс страны Посол Ирана в РФ Джалали: внешнеполитический курс не изменится после трагедии

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали рассказал NEWS.ru, внешнеполитический курс страны не изменится после трагедии с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его словам, республика продолжит сотрудничать с другими странами.

Министерство иностранных дел и правительство нашей страны выступают как исполняющий орган, не так, что они принимают решения. При этом никаких изменений внешнеполитический курса страны не предвидится. Наши двухсторонние отношения с Россией и Китаем будут расширяться, — отметил Джалали.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Ранее стало известно, что всех их посадили в один вертолет в последний момент. Воздушным судном управляли военные летчики, сам борт был оснащен трекерами. Мнения о причинах крушения вертолета с Раиси разнятся: от сложных погодных условий до обвинений в адрес США и Израиля.

Ранее президент России Владимир Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять РФ в Иране после того, как иранская сторона сообщила об организации церемонии прощания с погибшим Раиси.