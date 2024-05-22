Посол Ирана рассказал о версиях крушения вертолета Раиси Посол Джалали: основной версией крушения вертолета с Раиси является непогода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, являются плохие погодные условия, заявил NEWS.ru чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали. По его словам, остается только терпеливо ждать результатов расследования происшествия. Что же касается альтернативных версий произошедшего, то на этот счет лучше обратиться к иранскому руководству.

То, что мы знаем на данный момент, — это [крушение] произошло из-за непогоды. Соответствующие органы расследуют данное дело, и сегодня мы не можем комментировать подобное, — отметил он.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Ранее стало известно, что всех их посадили в один вертолет в последний момент. Воздушным судном управляли военные летчики, сам борт был оснащен трекерами. Мнения о причинах крушения вертолета с Раиси разнятся: от сложных погодных условий до обвинений в адрес США и Израиля.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя авиакатастрофу, заявил, что власти Ирана несут ответственность за гибель Раиси. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии.