Госдеп объяснил, почему власти Ирана сами виноваты в гибели Раиси Госдеп: власти Ирана сами виноваты в авиакатастрофе и гибели Раиси

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Ирана несут ответственность за гибель президента Сейида Ибрахима Раиси, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя недавнюю авиакатастрофу. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии.

Он также обвинил Иран в применении правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма». Напомним, что Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян летели на судне Bell 212 американского производства, как информировало агентство Tasnim.

Посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи ранее рассказал, что причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия. Иранские СМИ выдвинули версию, что крушение в горах произошло из-за технической неисправности.

До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые же минуты после его крушения. Специалисты обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Коливанд отметил, что в поисково-спасательной операции участвовали свыше двух тысяч человек.