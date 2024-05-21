Власти Ирана несут ответственность за гибель президента Сейида Ибрахима Раиси, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя недавнюю авиакатастрофу. По его словам, они сами приняли решение использовать 45-летний вертолет в плохих метеоусловиях, что и привело к трагедии.
Он также обвинил Иран в применении правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма». Напомним, что Раиси и глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян летели на судне Bell 212 американского производства, как информировало агентство Tasnim.
Посол Ирана в Белоруссии Алирезу Санеи ранее рассказал, что причиной жесткой посадки стали плохие погодные условия. Иранские СМИ выдвинули версию, что крушение в горах произошло из-за технической неисправности.
До этого глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхосейн Коливанд утверждал, что все пассажиры на борту разбившегося воздушного судна погибли в первые же минуты после его крушения. Специалисты обнаружили обломки на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Коливанд отметил, что в поисково-спасательной операции участвовали свыше двух тысяч человек.