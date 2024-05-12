Полиция применила водометы против митингующих в Тель-Авиве РИА Новости: полиция разогнала митинг в Тель-Авиве при помощи водометов

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Израильской полиции пришлось применить водометы для разгона антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве, сообщил корреспондент РИА Новости. К таким мерам правоохранители прибегли после попытки людей заблокировать движение транспорта.

Изначально митинг был согласован с сотрудниками правопорядка, однако после его окончания сотни манифестантов решили помешать движению машин в городе, передали представители СМИ. В итоге конная полиция сначала заблокировала толпу, а против особо агрессивных протестующих применили водометы. Несколько активистов были задержаны, констатировали в издании.

Ранее стало известно, что порядка 1,1 тысячи акций протеста, связанных с ситуацией в секторе Газа, прошли в Нью-Йорке с октября 2023 года. Как отметил глава департамента городской полиции Эдвард Кабан, в целом было зафиксировано 2,4 тысячи митингов. При этом в конце апреля полиция США арестовала около 900 человек. Все они были задержаны в ходе пропалестинских демонстраций.

До этого сотрудники полиции Нью-Йорка провели штурм кампуса Колумбийского университета, захваченного студентами. Правоохранители задержали более десятка участников пропалестинских акций протеста. Им потребовалось около трех часов, чтобы полностью освободить кампус «Гамильтон-холл».