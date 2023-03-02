Полчища гусениц наводнили Турцию после землетрясений

Фото: CHROMORANGE / Wieland Hollweg/Global Look Press

Фермеры в Турции жалуются на полчища гусениц, которые наводнили местность после серии землетрясений. На видео с места событий, которое публикует KP.RU, видно, что насекомые покрывают землю плотным ковром.

По мнению фермеров, если разобраться с гусеницами не удастся, то они испортят урожай, что приведет к росту цен.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное и смертоносное землетрясение магнитудой 7,7. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года.

Позже в стране произошли еще несколько землетрясений магнитудой 4,7–5,6. Подземные толчки ощущались 23, 25, 27, 28 февраля. Число погибших от катаклизмов достигло 45 089 человек.

Глава департамента по минимизации рисков турецкого Управления по ЧС Орхан Татар сообщил, что в стране до сих пор происходят афтершоки после крупных землетрясений. По его словам, в течение 25 февраля было зафиксировано 9470 подземных толчков.