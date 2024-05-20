Почему Израиль отказался от систем ЗРК Patriot: неужели они бесполезны?

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЗРК Patriot

По сообщениям издания Times of Israel, Армия обороны Израиля приняла решение отказаться от американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Таким образом, Израиль стал первой из 18 стран мира, кто снимает эту зенитную систему с вооружения.

Партнеры испортили настроение

Худшую антирекламу ЗРК Patriot придумать сложно. И что самое удивительное, «свинью» подложил американцам их стратегический союзник Израиль. Та самая страна, которая все последние месяцы находится под ракетным обстрелом. Причем в этом обстреле принял участие и Иран, выпустивший по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля текущего года сотни крылатых и баллистических ракет и дополнив все это беспилотниками-камикадзе.

Казалось бы, в такой ситуации любой зенитно-ракетный комплекс должен быть на вес золота. Но практически сразу же после иранского удара израильские военные заявили, что принято решение отказаться от ЗРК Patriot. По их словам, находящиеся на вооружении Армии обороны Израиля комплексы устарели и сложны в обслуживании. Всего на вооружении Израиля имеется 10 батарей Patriot, из них примерно половина взята в аренду у Германии.

Можно не сомневаться, что израильским военным есть что рассказать про Patriot, кроме общих фраз про устарелость ЗРК и сложности с их обслуживанием. Как известно, почти два десятка стран имеют на вооружении данный зенитный комплекс, но ни одна из них не жаловалось на сложности. Да и все разговоры про возраст комплекса бессмысленны, потому что он постоянно модернизируется, а новейшие ракеты MIM-104F PAC-3 на несколько порядков превосходят первые ракеты MIM-104A, которые Израиль получил в 1990 году и которые принимали участие в отражении ударов Ирака по Израилю во время операции «Буря в пустыне».

Кстати, уже тогда эффективность Patriot оказалась крайне невысокой. По данным разных источников, израильские Patriot смогли перехватить от 33% до 50% иракских ракет, что является достаточно посредственным показателем. Тем более перехватывал он древние ракеты, не имеющие ни средств РЭБ, ни отстреливающие ложные цели, да и перехват осуществлялся практически в полигонных условиях без всякого противодействия противника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM ЗРК Patriot

Импортозамещение по-израильски

Американцы категорически опровергали все нападки на Patriot, называя его лучшим зенитным комплексом в мире. Хотя уже в 1991 году многие сомневались в правдивости таких заявлений. Кроме того, выяснилась одна неприятная особенность Patriot — комплекс иногда отказывался отличать «свои» самолеты от чужих. И в результате подобной «слепоты» во время второй иракской войны в 2003 году «дружественным огнем» были сбиты английские и американские самолеты.

Нередки были отказы системы наведения, из-за чего ракеты сбивались с курса и падали на землю. Так было при отражении удара йеменских ракет по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду: в декабре 2017 года Patriot не смог перехватить всего одну ракету, но 25 марта 2018 года последовал новый конфуз, когда одна ракета MIM-104C упала на жилой квартал Эр-Рияда, а вторая взорвалась в воздухе. И буквально месяц назад ракета израильского Patriot самостоятельно переквалифицировалась в боеприпас класса «земля — земля» и упала на израильскую территорию, вызвав лесной пожар.

Как тут не вспомнить известное выражение «деньги на ветер», особенно с учетом того, что цена каждой ракеты MIM-104 начинается от $4 млн в зависимости от модификации.

В то же самое время стоимость ракет израильских ЗРК «Железный купол» и «Праща Давида» в разы меньше, их обслуживание обходится дешевле, а их эффективность как минимум не уступает Patriot. А скорее всего, превосходит. Точной статистики по их боевому применению нет, потому что израильтяне, как и американцы, публикуют исключительно положительные отчеты. Так что отказ Армии обороны Израиля от Patriot — шаг вполне обоснованный и логичный. Зачем эксплуатировать то, что стоит дороже и менее эффективно, чем собственные зенитные комплексы?

Фото: Shutterstock/FOTODOM ЗРК Patriot

Куда пойдут Patriot?

В этой связи возникает вполне закономерный вопрос. Куда же денутся израильские Patriot? Ответ на него ясен как божий день. Практически со стопроцентной долей вероятности израильские ЗРК вернутся из аренды в Германию, а остальные будут предложены другим странам. Но в конечном счете они окажутся на Украине. Именно эта страна не просит даже, а уже требует у США предоставить ей Patriot.

Не исключено, что США выкупят у Израиля свои бывшие ЗРК и передадут их Украине. Америке нужно постоянно подбрасывать дровишки в огонь конфликта. Так что появление на Украине бывших израильских Patriot — лишь вопрос времени.

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