Персидские мотивы: о чём договорились Путин и аятолла Иран и РФ, против которых введено более 12 тысяч санкций на двоих, а также Турция налаживают сотрудничество и делят Сирию

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Ибрахим Раиси (слева направо)

Президент РФ Владимир Путин принял участие в саммите астанинского формата по Сирии вместе с иранским и турецким коллегами и верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи в столице Исламской Республики Иран (ИРИ). Программа однодневного саммита в Тегеране представляла собой три двусторонние встречи — с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с верховным лидером ИРИ аятоллой Али Хаменеи, плюс общая встреча, по итогам которой было принято совместное заявление.

Для президента Путина это стало первым выездом в дальнее зарубежье со времен начала спецоперации на Украине (до того он только посетил в конце июня Душанбе и Ашхабад). И, судя по заявлениям, сделанным во время переговоров, а также итоговому коммюнике саммита, поездка оказалась весьма полезной, по крайней мере в плане геополитических перспектив.

Америка, изыди

Три государства, Россия, Иран и Турция, между которыми весьма непростые отношения, заявили остальному миру, что они планируют устанавливать более тесные связи, а также согласились, что американцев необходимо изгнать из Сирии. По крайней мере, так это прозвучало в речи президента Ирана Эбрахима Раиси: «Россия, Турция и Иран согласились, что силы США должны покинуть территорию Сирии». Другие два лидера, правда, выразились более обтекаемо, призвав покончить с террористами в Сирии. При этом Путин отметил, что угрозам преступности, экстремизма и сепаратизма «во многом способствует деструктивная линия западных государств во главе с США». А Эрдоган же сделал больший акцент на курдах из боевого крыла Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мы полны решимости изгнать из Сирии центры зла, которые нацелены на нашу национальную безопасность. <...> Мы продолжим бескомпромиссную борьбу с кровавыми террористическими организациями <...> Тель-Рифат и Манбидж превратились в рассадники террора. По сути, пришло время зачистить эти гавани, где укрываются террористические организации», — намекнул турецкий президент на стремление начать новую военную операцию на севере Сирии. Против этой операции его, кстати, в Тегеране отговаривали. «Любое военное нападение на севере Сирии обязательно нанесёт ущерб Турции, Сирии и всему региону и принесёт пользу только террористам», — подчеркнул аятолла Хаменеи на встрече с президентом Турции. В ответ Эрдоган заявил, что «мы будем продолжать бороться с террористическими организациями, и мы ожидаем, что Россия и Иран будут сопровождать Турцию в этой борьбе». Понимать это можно по-всякому, поэтому вопрос, начнет ли Анкара военную операцию, чтобы «зачистить гавани террористов», остаётся открытым. В итоговом коммюнике из 16 пунктов противоречия касательно возможной турецкой операции на севере Сирии отражения не нашли. Как сказано в п. 4 документа, стороны «отвергли все попытки создать новые реалии на местах под предлогом борьбы с терроризмом». А президент Путин в своем выступлении заявил, что «итоги переговоров в астанинском формате принесут стабильность на весь Ближний Восток».

Фото: shutterstock Ночной Тегеран

Востоковед, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов пояснил NEWS.ru:

Наиболее примечательной на саммите может показаться достаточно жёсткая позиция Ирана по поводу недопустимости проведения турецкой военной операции, которая была озвучена иранским руководством на встрече с Эрдоганом. Судя по заявлениям, Иран готов идти до конца в плане предотвращения турецкой операции, вплоть до прямого военного противодействия посредством своих прокси. Что касается позиции России в этом вопросе, которая прозвучала на мероприятии, то здесь просматривается готовность искать пути решения проблемы угрозы для Турции со стороны «поддерживаемых США сепаратистов» через возвращения территорий, которые они удерживают, под контроль Дамаска. И здесь есть над чем работать совместно с турецкой стороной.

Взаимопонимание на $40 млрд

Но хотя саммит в Тегеране официально был посвящён именно сирийской проблеме, главным стало не это, а посыл всему миру о сближении Москвы, Тегерана и Анкары. И если Турция — член НАТО — в этом сближении скорее видит возможность развития экономических связей (например, повысить товарооборот с ИРИ до $30 млрд вместо нынешних $7,5 млрд) и пытается заручиться поддержкой своих планов в регионе Ближнего Востока, то Иран и Россия, похоже, пробуют мировое сообщество на зуб. Терять Москве и Тегерану особо нечего — против ИРИ введено более 3,6 тыс. санкций, против РФ — свыше 8,7 тыс (из них, правда, более 7,2 тыс. — индивидуальные, но все равно).

В частности, на встрече российского лидера с аятоллой Хаменеи стороны, похоже, нашли взаимопонимание по украинской теме.

«Война — это жестокая концепция, и Исламская Республика недовольна тем, что от этого страдают простые люди, — подчеркнул рахбар (высший руководитель Ирана). — Но в случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, другая сторона развязала бы войну по собственной инициативе». В ответ Путин сказал, что «никто не выступает за войну и гибель простых людей, и это большая трагедия, но поведение Запада не оставило нам иного выбора».

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Также российский и иранский политик сделали ряд заявлений касательно негативной роли Запада в международных делах, и здесь тоже было проявлено полное взаимопонимание.

Что касается связей двух стран, то аятолла подчеркнул, что «долгосрочное сотрудничество между ИРИ и РФ выгодно для обеих стран». Напомним, главные сферы сотрудничества Москвы и Тегерана — это атомная энергетика (постройка российскими специалистами АЭС «Бушер»), ВПК (поставка в ИРИ ЗРК С-300), сельское хозяйство (импорт в Россию), транспорт, в первую очередь железнодорожный и логистика (международный транспортный коридор «Север-Юг»).

В ходе визита российского лидера в Тегеран был подписан меморандум, крупнейший в истории нефтяной промышленности Ирана, об инвестициях со стороны «Газпрома» на сумму около $40 млрд. «Разработка газовых месторождений „Киш“ и „Северный Парс“, герметизация месторождения „Южный Парс“, разработка шести нефтяных месторождений, своповые поставки газа и его производных, завершение проектов СПГ, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество являются одними из важнейших направлений меморандума», сообщает иранское издание Pars Today.

Этот меморандум способен в будущем сгладить возможные углы противоречий в случае наращивания Ираном нефте- и газодобычи и экспорта — теперь так или иначе Россия и Иран оказываются не только конкурентами, но и партнёрами, — пояснил NEWS.ru Кирилл Семенов.

Впрочем, не все согласны, что меморандум будет воплощен в жизнь.

Меморандум — это лишь заявление о намерениях, — сказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. — Всевозможных меморандумов в отношениях Москвы и Тегерана было уже много. В данном случае стороны просто проявили уважение друг к другу.

На встрече президентов ИРИ и России также обсуждалось расширение отношений, включая энергосектор, транзит и торговлю.

Фото: TASS/kremlin

«Вашингтону направлен сильный сигнал о желании Москвы, Тегерана и Анкары работать вместе без навязывания им политики, позиций и программ США», — такое мнение высказал в издании Al-Monitor глава американской консалтинговой компании Gulf State Analytics Дорджио Кафьеро.

В Тегеране затрагивалась и тема покупки Россией иранских беспилотников, причем обе стороны заявили, что ничего подобного не планируется.

Маловероятно, что Тегеран захочет передать Москве свои БПЛА, — считает Владимир Сажин. — Во-первых, Иран добился больших успехов в этой отрасли. А главное — пока что он занимает нейтральную позицию в отношении спецоперации на Украине. А если такая поставка случится, то утаить это не получится, в результате ИРИ будет признана союзником России и получит жёсткие санкции от ЕС, США, Японии, Южной Кореи, плюс этим воспользуется Израиль чтобы обосновать угрозу со стороны Тегерана.

В целом же, полагает Сажин, встречу в Тегеране не стоит расценивать как начало большой дружбы между Ираном и Россией, но она вполне подходит под определение мощного сигнала мировому сообществу, что Россия, несмотря на санкционное давление, не одинока и есть те, кто во многом разделяет её позиции.

Следующий саммит в астанинском формате, как заявлено в итоговом коммюнике тегеранской встречи, намечен на конец этого года в Москве.