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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о подготовке группировки «Исламское государство» (запрещена в России) к вторжению в Центральную Азию.

Об этом он заявил на проходящей в Тегеране многосторонней встрече секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённой афганской проблематике, передаёт ТАСС.

По словам Патрушева, обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется группировка ИГИЛ. Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, чтобы подготовить плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан.

Патрушев отметил, что по различным оценкам общая численность боевиков ИГ в Афганистане варьируется от 2,5 до 4 тысяч человек. При этом численность их продолжает возрастать, в том числе за счёт джихадистов, прибывающих из Сирии и Ирака.

Ранее NEWS.ru писал, что Турция намерена до конца 2019 года депортировать большинство схваченных иностранных боевиков «Исламского государства». В ближайшее время будут высланы шесть или семь террористов, в том числе в Ирландию и Нидерланды.