Взвод российской военной полиции на бронетехнике выдвинулся к месту совместного с Турцией патрулирования в Идлибе. Сторонам 15 марта предстоит охранять участок трассы М4.
Для организации работы патруля создан единый российско-турецкий координационный центр. Совместное патрулирование проводится согласно договорённостям лидеров России и Турции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Серакиба. Об этом заявил российский адмирал Олег Журавлёв. Военный чиновник добавил, что стороны сохранили непрерывный канал связи для обмена информацией о ситуации в Сирии.
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