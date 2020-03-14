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Россия и Турция возобновят совместное патрулирование территории Идлиба. Координационный центр по контролю за режимом прекращения огня, который объединил военных двух стран, заработал в Сирии.

При подготовке к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Серакиба, — цитирует РИА Новости российского адмирала Олега Журавлёва. Военный чиновник добавил, что стороны сохранили...