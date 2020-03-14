https://static.news.ru/photo/1d53fa0e-c909-11e9-a30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия и Турция возобновят совместное патрулирование территории Идлиба. Координационный центр по контролю за режимом прекращения огня, который объединил военных двух стран, заработал в Сирии.

При подготовке к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М-4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования в районе Серакиба, — цитирует РИА Новости российского адмирала Олега Журавлёва.

Военный чиновник добавил, что стороны сохранили непрерывный канал связи для обмена информацией о ситуации в Сирии.

Как писал NEWS.ru, режим прекращения огня заработал на севере Сирии с 6 марта после серии взаимных атак сирийской армии и турецких военных, которые поддерживают оппозиционные войска. Россия и Иран — союзники правительственных сил Сирии.