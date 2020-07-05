Палестинские радикалы запустили ракеты по Израилю

https://static.news.ru/photo/3ad4355a-bee3-11ea-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Global Look Press

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили вечером 5 июля две ракеты по территории Израиля.

По данным пресс-службы израильской армии, о ракетном обстреле предупредили сработавшие возле сектора Газа сирены тревоги, уточняет РИА Новости.

Государственное израильское радио KAN отмечает, что информации о пострадавших не поступало.

Палестинские радикалы регулярно запускают ракеты по территории Израиля. Еврейское государство также отвечает на провокации. Так, в сентябре 2019 года Израиль нанёс массированные удары по Газе в ответ на обстрелы. Позже все КПП на границе между Израилем и сектором Газа вернулись к работе.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно «сделке века», должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

29 июня 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с палестинцами. По его словам, многие арабские страны надеются, что Израиль и Палестина начнут переговоры. При этом, по его мнению, аннексия части Западного берега реки Иордан не станет препятствием для достижения мира. Премьер также призвал палестинцев не тратить ещё одно десятилетие на попытки уничтожить Израиль и поддержать мирный план Трампа, писал NEWS.ru.