«Нетаньяху юлит»: военэксперт усомнился в крупной наземной операции Израиля Военэксперт Прохватилов: Израиль не пойдет на крупную наземную операцию в Газе

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху юлит и выкручивается, говоря о третьей фазе войны с ХАМАС, на самом деле наземная операция уже идет, но с низкой интенсивностью, заявил NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. По его мнению, боевые действия будут продолжены в этом ключе, а Израиль не пойдет на крупномасштабную операцию из-за критики мировой общественности и возможности атак ХАМАС с тыла. Прохватилов отметил, что задача ЦАХАЛ — блокировать, окружить Газу, создав там выход, чтобы население могло покидать город.

Нетаньяху юлит, выкручивается и дезинформирует. Периодически происходят атаки на ближние к Израилю секторы города, челночные операции. Какого-то главного удара сотнями танков не будет. Во-первых, мировая общественность резко будет против, и американцы будут вынуждены оказывать давление. Во-вторых, в Газе большие подземные туннели, по которым можно перебрасывать технику, людей, атаковать израильскую армию с тыла, — сказал Прохватилов.

Он отметил, что из-за обстрелов в Газе становится все больше руин, а защищаться в таких условиях легче. По мнению Прохватилова, это война средней интенсивности.

Наземная операция идет, но они (Израилью — NEWS.ru) делают вид, что она не началась. Она будет и дальше так проходить в вялотекущем режиме. Это война в средней интенсивности, чтобы не настраивать против себя мировую общественность и не нести слишком больших потерь, — добавил Прохватилов.

Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа вступила уже в третью фазу. По уточнению представителей канцелярии, этот этап включает в себя расширение наземных операций в анклаве.