Нетаньяху временно сложит с себя обязанности премьер-министра Израиля

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху временно сложит с себя должностные обязанности, сообщили в его канцелярии. Отмечается, что врачи диагностировали у него грыжу, в связи с чем Нетаньяху требуется операция по ее удалению. Она будет проводиться под полным наркозом. Обязанности главы израильского правительства будет исполнять министр юстиции Ярив Левин.

В субботу вечером во время планового осмотра у премьер-министра Нетаньяху обнаружили грыжу. <...> Было решено, что премьер-министр прибудет в больницу для операции по удалению грыжи. Операция будет проводиться под полным наркозом. За это время премьер-министра сменит министр юстиции Ярив Левин, — говорится в сообщении канцелярии.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда Нетаньяху заменяют на его посту. Так, в июле 2023 года Левин также временно занял должность премьер-министра, когда Нетаньяху устанавливали кардиостимулятор. Он потребовался политику из-за резкого ухудшения здоровья, возникшего на фоне сильного обезвоживания. Врачи утверждают, что сейчас его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии.

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