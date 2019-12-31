Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с поздравлениями с Новым годом перед репатриантами из бывшего Советского союза. Он отметил, что страна укрепляет отношения с государствами, которые раньше входили в СССР.
Он отметил, что мигранты изменили Израиль. Эти люди играют важную роль во всех областях,
Хочу поздравить вас, моих братьев и сестёр — репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами, — подчеркнул он.
Политик напомнил, что регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным, а также недавно вернулся из Украины.
Ранее NEWS.ru писал, что жители Петропавловска-Камчатского уже услышали поздравительную речь президента РФ Владимира Путина. Глава государства призвал россиян к единству, отметив, что оно является основой для достижения любых самых высоких целей.
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