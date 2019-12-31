https://static.news.ru/photo/6d9328de-2c03-11ea-9d5a-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с поздравлениями с Новым годом перед репатриантами из бывшего Советского союза. Он отметил, что страна укрепляет отношения с государствами, которые раньше входили в СССР.

Он отметил, что мигранты изменили Израиль. Эти люди играют важную роль во всех областях, передаёт РИА Новости.

Хочу поздравить вас, моих братьев и сестёр — репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами, — подчеркнул он.

Политик напомнил, что регулярно общается с президентом РФ Владимиром Путиным, а также недавно вернулся из Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Петропавловска-Камчатского уже услышали поздравительную речь президента РФ Владимира Путина. Глава государства призвал россиян к единству, отметив, что оно является основой для достижения любых самых высоких целей.