Нетаньяху отказался признать вину по делу о коррупции

https://static.news.ru/photo/4ba0170c-69ef-11eb-9abe-96000091f725_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Израиле прошло слушание по делу о коррупции, в котором подозреваемым является премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он отказался признать вину.

В ходе заседания председатель суда Ребекка Фридман-Фельдман сообщила, что защита Нетаньяху представила развёрнутый письменный ответ на обвинение от имени главы израильского правительства, в котором Нетаньяху не признаёт вину. Судья уточнила, может ли премьер что-либо к этому добавить, на что получила отрицательный ответ.

Я подтверждаю письменный ответ, поданный от моего имени, — заявил Нетаньяху.

Как отмечает местный портал N12, проводивший онлайн-трансляцию заседания, во время слушаний у здания суда собралась толпа сторонников премьера. Их крики были слышны и в зале суда.

Биньямин Нетаньяху подозревается в получении взятки за то, чтобы он продвигал интересы компании Bezeq. Помимо финансового вознаграждения, компания обязалась публиковать на принадлежащем ей новостном портале Walla! исключительно положительную повестку, касающуюся Нетаньяху.

Помимо этого, премьер обвиняется в том, что получил дорогостоящие подарки от голливудского продюсера Арнона Мильчина на общую сумму порядка $300 тысяч. Предполагается, что взамен он обещал отстаивать личные интересы дарителя. Также в отношении Нетаньяху выдвинуты ещё два аналогичных обвинения.

Ранее NEWS.ru писал, что Биньямин Нетаньяху отреагировал на решение Международного уголовного суда (МУС) распространить свою юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, что позволяет открывать дела в отношении израильских военных. Инициатором выступила Палестина. Он считает, что МУС, расследуя военные преступления Израиля, встаёт на путь изощрённого антисемитизма.