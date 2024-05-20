«Нет места для злорадства»: в кнессете Израиля высказались о гибели Раиси Вице-спикер кнессета Сова: в Израиле нет злорадства из-за гибели Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В Израиле нет места для злорадства из-за трагической гибели президента Ирана Ибрахима Раиси, но «лить слезы» из-за произошедшего никто не станет, заявил в разговоре с NEWS.ru вице-спикер кнессета Евгений Сова. По его словам, режим аятолл останется враждебным по отношению к Израилю, независимо от того, кто будет назначен президентом или главой МИД Ирана. Сова отметил, что произошедшая трагедия никак не скажется на отношениях двух государств.

Я могу только сказать, что, к сожалению, это не отразится на отношении Ирана к Израилю. Режим аятолл является враждебным к нам, кто бы ни был президентом или главой МИД Ирана. Нет места для злорадства, но и лить слезы в Израиле по этому случаю никто не будет, — высказался вице-спикер кнессета.

Глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд ранее сообщил, что все пассажиры, находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета с президентом республики, погибли в первые минуты после его крушения. По его словам, спасатели обнаружили обломки воздушного судна на высоте 2,5 км над уровнем моря. Он добавил, что в поисково-спасательной операции участвовали свыше двух тысяч человек.

До этого были опубликованы кадры эвакуации тел погибших с места крушения вертолета Раиси. Отмечается, что их переносят спасатели Красного полумесяца и бойцы сухопутных войск армии.