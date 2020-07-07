Небензя заявил о недопустимости слухов о действиях РФ в Ливии

https://static.news.ru/photo/61e40e42-c14d-11ea-a379-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Постпред РФ при ООН Василий Небензя осудил распространение ложной информации о действиях России в Ливии со стороны спецпредставителя генсека ООН по Ливии Стефани Турко Уильямса.

Господин председатель, сегодня мы ещё раз услышали обвинения в военном вмешательстве нашей страны в дела Ливии. Мы заявляли многократно, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военнослужащего. Как нет и каких-либо достоверных данных о российских гражданах, которые участвовали бы в вооруженных столкновениях в Ливии, — цитирует его РИА Новости.

Небензя также добавил, что на ливийской земле находятся и военные других государств, которые обвиняют Россию во вмешательстве.

К сожалению, некоторые представители ООН, которые должны быть нейтральными и беспристрастными, также оказались вовлечены в такие инсинуации. Это недопустимо для представителя ООН высокого уровня, — добавил он.

Ранее в западных СМИ неоднократно появлялась информация о том, что сотрудники ЧВК «Вагнер» поддерживают силы Халифы Хафтара в Ливии.

NEWS.ru писал ранее, что глава МВД Ливии сообщил о переброске Россией военных самолётов для Хафтара. По его словам, это было сделано с целью поддержки сил под руководством самопровозглашённого фельдмаршала.