С начала конфликта в Газе погибло рекордное число журналистов за 31 год CPJ: число погибших в секторе Газа журналистов достигло 48

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Число журналистов, погибших с начала конфликта в секторе Газа, достигло 48, сообщает Комитет защиты журналистов (CPJ). По данным организации, это самое большое число жертв за месяц с 1992 года. Последним убитым на сегодняшний день стал Билал Джадаллах, глава Press House Palestine.

CPJ подчеркивает, что журналисты — это гражданские лица, выполняющие важную работу во время кризиса, и они не должны становиться объектами преследований воюющих сторон. Журналисты всего региона идут на большие жертвы, чтобы осветить этот конфликт, — заявил координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

В секторе Газа с начала конфликта пострадали девять журналистов, трое считаются пропавшими без вести, а 13 были арестованы. Организация также изучает пока не подтвержденные сообщения об угрозах представителям СМИ, нанесении ущерба их офисам и домам.

Ранее генкомиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что около 176 человек, укрывавшихся в убежищах организации в секторе Газа, погибли. С начала конфликта пострадали 800 человек, уточнил он. Лаззарини добавил, что объекты, в которых они укрывались, были четко обозначены как здания ООН.

Поврежденные объекты и погибшие люди не могут быть просто «сопутствующим ущербом», добавил он. Во многих убежищах, которые подверглись бомбардировкам, находились семьи, включая пожилых людей и детей. По словам Лаззарини, Израиль знал о том, что удары наносятся по школам БАПОР.